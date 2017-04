Hamburg (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw hat den FC Bayern München nach dessen Aus im DFB-Pokal getröstet. «Die Bayern sollten nicht enttäuscht sein. Man kann nicht immer drei Titel gewinnen», sagte der Weltmeister-Coach bei einem PR-Termin in Hamburg.

Eine Woche vor dem 2:3 gegen Borussia Dortmund im Pokal-Halbfinale war der deutsche Fußball-Rekordmeister bereits in der Champions League an Real Madrid gescheitert.

An der Vormachtstellung der Bayern in Deutschland ändert sich nach Ansicht von Löw durch das Scheitern in den Pokalwettbewerben nichts. «Bayern ist das Flaggschiff im deutschen Fußball und wird es auch bleiben», erklärte der Bundestrainer: «Ich sehe bei dieser Mannschaft keine Auflösungserscheinungen oder Verschleißerscheinungen.»

Vom Spiel zwischen den Bayern und dem BVB zeigte sich Löw angetan. «Das war das Duell der beiden besten deutschen Mannschaften. Es war über weite Strecken ein klasse Spiel», sagte der Bundestrainer, der Zuschauer in der Allianz Arena war.