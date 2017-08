Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurts Fußball-Profi David Abraham ist im DFB-Pokal für zwei Spiele gesperrt worden, hat das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) entschieden, wie der Bundesligist und der DFB mitteilten.

Der 31 Jahre alte Innenverteidiger hatte am Samstag beim 3:0 der Eintracht in der ersten Pokal-Runde beim Regionalliga-Aufsteiger TuS Erndtebrück die Rote Karte gesehen. Abraham hatte in der 22. Minute als letzter Mann Erndtebrücks Stürmer Yuki Nishiya festgehalten.