Köln (dpa) - Bundesligist 1. FC Köln muss im ersten Pflichtspiel der Fußballsaison 2017/18 wahrscheinlich auf seinen Zugang Jhon Cordoba verzichten.

Wegen einer Hüftprellung droht der 24 Jahre alte kolumbianische Stürmer im DFB-Pokal in Bremerhaven beim Verbandsligisten Leher TS auszufallen. Der 16-Millionen-Euro-Transfer vom Kölner Ligakonkurrenten FSV Mainz 05 hatte sich die Verletzung im letzten FC-Testspiel beim Regionalligisten TSV Steinbach (1:1) zugezogen. Am Training der Mannschaft von Chefcoach Peter Stöger nahm Cordoba am Folgetag nicht teil.