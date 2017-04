München (dpa) - Borussia Dortmund hat zum neunten Mal das Finale im DFB-Pokal erreicht. Der BVB gewann am Mittwoch beim FC Bayern München mit 3:2 (1:2) und trifft im Finale am 27. Mai in Berlin auf Eintracht Frankfurt, das tags zuvor bei Borussia Mönchengladbach mit 7:6 im Elfmeterschießen gewonnen hatte.

Dortmund ging nach einem Treffer von Marco Reus nach 19 Minuten in Führung. Raphael Guerreiro nutzte dabei eine Patzer des Spaniers Javi Martinez, seinen vom Pfosten zurückprallenden Ball schob Reus aus Nahdistanz ein. Nur zehn Minuten später machte Martinez seinen Fehler wett, als sein Kopfball nach Ecke von Xabi Alonso Dortmund-Keeper Roman Bürki durch die Beine geht (28.). Für das 2:1 sorgte der Ex-Dortmunder Mats Hummels, der einen Pass direkt annimmt und per Rechtsschuss vollendet (41.).

In der zweiten Hälfte gaben die Bayern den sicher geglaubten Erfolg innerhalb von fünf Minuten aus der Hand. Matchwinner war Ousmane Dembelé: Zunächst servierte er eine Flanke auf den Kopf von Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang (69.), wenig später schoss er selbst das entscheidende 3:2 (74.).