Dortmund. Cup-Verteidiger Eintracht Frankfurt muss in der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals beim Regionalligisten SSV Ulm antreten. Rekord-Pokalsieger FC Bayern München muss seine Pflichtaufgabe mit seinem neuen Trainer Niko Kovac beim Regionalligisten SV Drochtersen/Assel, dem Niedersachsen-Pokalsieger, lösen. Das ergab die Auslosung im Beisein von DFB-Präsident Reinhard Grindel am späten Freitagabend im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

Champions-League-Teilnehmer Borussia Dortmund erwartet ein reizvolles Duell beim Zweitligisten Greuther Fürth. Vizemeister Schalke 04 wurde dem Bayern-Pokalsieger 1. FC Schweinfurt 05 zugelost.

Borussia Mönchengladbach darf zu den Amateuren des BSC Hastedt fahren. Erstliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf tritt gegen den TuS Rot Weiß Koblenz an.

Südbaden-Pokalsieger SV Linx, der sich als einziger Sechstligist für die Runde der 64 Mannschaften qualifiziert hatte, darf sich auf ein Heimspiel gegen Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Nürnberg freuen. Regionaligist TuS Erndtebrück fordert Bundesliga-Absteiger Hamburger SV heraus. Regionallist BFC Dynamo Berlin empfängt den 1. FC Köln.

Das Duell zwischen Zweitliga-Absteiger 1. FC Kaiserslautern und Champions-League-Starter 1899 Hoffenheim gab es zuletzt 2013 - in der Relegation zur Bundesliga setzten sich die Kraichgauer durch. Der FC Carl Zeiss Jena empfängt nach einer starken ersten Drittliga-Saison den 1. FC Union Berlin heraus - ein spannendes Duell der ehemaligen Clubs aus der DDR-Oberliga.

Die 1. Hauptrunde wird vom 17. bis 20. August ausgespielt. Die 32 Siegerteams sind Ende Oktober in der 2. Runde dabei. Das Finale steigt am 25. Mai 2019 im Berliner Olympiastadion statt.

Die Auslosung der 1. Runde (17.-20. August):

2. Liga - Bundesliga

SpVgg Greuther Fürth - Borussia Dortmund

FC Erzgebirge Aue - 1. FSV Mainz 05

3. Liga - Bundesliga

1. FC Kaiserslautern - TSG Hoffenheim

Karlsruher SC - Hannover 96

FC Energie Cottbus - SC Freiburg

Eintracht Braunschweig - Hertha BSC

FC Hansa Rostock - VfB Stuttgart

Amateure - Bundesliga

SV Linx - 1. FC Nürnberg

TSV Steinbach - FC Augsburg

TuS RW Koblenz - Fortuna Düsseldorf

SV Elversberg 07 - VfL Wolfsburg

1. FC Schweinfurt 05 - FC Schalke 04

VfR Wormatia Worms - SV Werder Bremen

SV Drochtersen/Assel - FC Bayern München

FC Viktoria Köln - RB Leipzig

BSC Hastedt - Borussia Mönchengladbach

1. CfR Pforzheim - Bayer 04 Leverkusen