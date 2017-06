Die Spieler der Sf Dorfmerkingen hatten den württembergischen Pokal, den sie sensationell gewonnen hatten, auf ihrer Abschlussfahrt auf Mallorca mit in den „Bierkönig“ genommen. Dort ging das gute Stück verloren.

Mallorca/Dorfmerkingen. Alkohol, Menschenmengen, ausgelassene Stimmung – wo gefeiert wird, sind Langfinger nicht weit. Dass im „Bierkönig“ auf Mallorca schon mal ein Portemonnaie oder ein Handy wegkommen, ist nicht außergewöhnlich. Das hier schon: Die Spieler der Sf Dorfmerkingen hatten den württembergischen Pokal, den sie sensationell gewonnen hatten, auf ihrer Abschlussfahrt mit in den „Bierkönig“ genommen. Und nun ist er weg.

Bier und Tickets für den ehrlichen Finder

Per „Facebook“ hat der Landesligist einen Fahndungsaufruf gestartet – und Häme von vielen Fans geerntet. Kleiner Trost: die Dorfmerkinger sind nicht die ersten, denen ein solches Missgeschick passiert. Vor der Weltmeisterschaft 1966 in England wurde sogar der WM-Pokal geklaut. Wochenlang blieb er verschwunden, bis „Pickles“ kam – ein Mischlingshund, der den in einem Gebüsch versteckten Cup aufspürte. Dessen Herrchen bekam 3000 Pfund Belohnung – dreimal mehr Geld, als die englische Spieler später für den WM-Titel kassierten.

Die Belohnung, die die Dorfmerkinger ausgesetzt haben, fällt da vergleichsweise bescheiden aus, passt aber dafür zum „Bierkönig“ und zu Malle: Es gibt Bier oder Tickets für das DFB-Pokalspiel gegen RB Leipzig.





Der Verband ist nicht begeistert

Der Württembergische Fußballverband (wfv) reagierte erschrocken auf die Nachrichten. «Das ist ein Wanderpokal mit durchaus nennenswerten Herstellungskosten in Höhe von 15 000 Euro», sagte Verbandssprecher Heiner Baumeister. «Die müssen das Ding wieder beschaffen.» Der Pokalsieger bekommt vom Verband ein etwas kleineres Replika im Tausch gegen das zehn Kilogramm schwere Original - üblicherweise erfolgt der binnen drei Monaten. «Wir müssen aber früher Klarheit haben», sagte Baumeister. (Lars Brockbalz/dpa)