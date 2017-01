Unterklassige Klubs müssen jeden Cent umdrehen, und die Bundesligisten machen sich die Taschen voll? Engelbert Kupka, Ehrenpräsident der SpVgg Unterhaching, ruft zur Revolte auf.

Unterhaching. Der Verschlag des Revoluzzers ist ein lichtdurchflutetes Büro im Erdgeschoss einer Anwaltskanzlei im Münchner Vorort Unterhaching. Zeitgenössische Kunst ziert die Wände. In einer Achtziger-Jahre-Schrankwand auf blauem Teppichboden stehen Zinnbecher, Modellautos und ein Chinesisch-Wörterbuch. Engelbert Kupka sitzt an einem Konferenztisch, vor ihm stapeln sich Aktenordner mit den Statuten des Fußballbundes.

Der 78-Jährige war sein halbes Leben lang Präsident der SpVgg Unterhaching – länger als jeder andere im deutschen Fußball. Er hat dem Ort 19 Jahre als Bürgermeister vorgestanden und saß für die CSU im Landtag. Der Rechtsanwalt kennt die Tricks des politischen Geschäfts. Als Mitglied des Liga-Ausschusses hat er vor langer Zeit beim Grundlagenvertrag des DFB mit der DFL mitgewirkt, der regelt, wie der Fußballbund an den Einnahmen des Ligaverbands beteiligt wird. Irgendwann um die Jahrtausendwende war das.

Keine Veränderung an den Konditionen des Kontrakts

Damals erlösten Profiklubs aus TV-Rechten rund 180 Millionen Euro jährlich. Der Vertrag sah vor, dass drei Prozent aus den Einnahmen der DFL (Medienrechte + Ticketverkauf) an den DFB fließen, um damit den Amateurfußball zu fördern.

Seitdem hat sich im Fußball viel getan. Die DFL verkauft Rechte in jeden Winkel der Erde. 1,16 Milliarden Euro fließen ab der Saison 2017/18 allein durch die TV-Vermarktung in ihre Kassen. An den Konditionen des Kontrakts aber hat sich nichts geändert. Beim DFB-Bundestag Anfang Dezember in Erfurt wurde der Verlängerung des Vertrages auf der Basis von drei Prozent bis zum 30. Juni 2023 durch die Delegierten zugestimmt. Knapp 45 Millionen Euro fließen nunmehr jährlich in den Amateurfußball.

Engelbert Kupka hält das für einen Skandal. Er kann nicht verstehen, warum der DFB nicht nachverhandelt und vor dem mächtigen Ligaverband „kuscht“. DFB-Delegierte nennt er „Stimmvieh“, die den gemeinnützigen Auftrag des Bundes aus den Augen verloren hätten. Er fragt sich, wie es möglich ist, dass sich Profiklubs nach Gutdünken die Taschen vollmachen, während viele Amateurvereine nicht mal wissen, wie sie ein paar Euro für die Schiedsrichter zahlen sollen und den Spielbetrieb aufrechterhalten.

Es macht ihn kirre, dass der Dachverband für 150 Millionen Euro eine Fußballakademie in Frankfurt errichtet, derweil die Amateure vor die Hunde gehen. Als Bürgermeister hätten die Hachinger ihn vom Hof gejagt, sagt er, wenn er als erstes „ein Superrathaus“ gebaut hätte, während die Straßen und Kitas marode waren. „Die gesellschaftliche Kluft zwischen Arm und Reich wächst“, schimpft Kupka. „Der Fußball könnte hier eine Klammer bilden, doch diese Rolle gibt er auf und wird zur reinen Geldmaschine.“ Dem neuen DFB-Präsidenten Reinhard Grindel hat er geschrieben: „Noch unter keiner Präsidentschaft wurde in so kurzer Zeit so massiv und nachhaltig das Ehrenamt geschädigt.“ Es ist, als wäre der Anwalt zu einer letzten großen Schlacht angetreten.

Seit Jahren gärt sein Zorn auf die hartleibigen Funktionäre im Verband, die bereit seien, alles der Profitmaximierung zu unterwerfen, und gleichzeitig nach Belieben die Statuten ausformten. Das Fass zum Überlaufen brachte für ihn im Sommer der Fall eines jungen Spielers, der verspätet Unterlagen zu seinem Wechsel aus Unterhaching nach Ismaning einreichte und daraufhin mehrere Monate gesperrt wurde. Oft sind es Kleinigkeiten, die Revolutionen zum Ausbruch bringen. Nun will auch Kupka die Instanzen piesacken – und die Rechte der Amateure nach allen Regeln der Anwaltskunst zur Geltung bringen.

„Rettet die Amateurvereine“ ins Leben gerufen

Er ist überzeugt, dass die Einnahmen der DFL in Wahrheit weit höher liegen, als die aktuellen Berechnungen besagen. „Es wäre sinnvoll“, so Kupka, „wenn ein unabhängiges Wirtschaftsprüfungsinstitut eine Überprüfung vornehmen würde.“ Nicht zuletzt deshalb ruft er die Basis jetzt zum Widerstand auf. Mit 13 Klubbossen hat er die Aktionsgemeinschaft „Rettet die Amateurvereine“ ins Leben gerufen, die heute das erste Mal in einem Gasthof in Garching zusammenkommt. Er hofft, dass viele sich ihm anschließen. 25 075 Fußballvereine gehören dem DFB an.

Ein breites Bündnis, um kleinen Klubs mehr Einflussnahme bei den Entscheidungen des Bundes zu verschaffen, wäre also möglich. Ginge es nach Kupka, würde die lange Laufzeit des Grundlagenvertrags zeitnah aufgehoben, die Beteiligung der Amateure an den Einnahmen erhöht und die Abgaben an den Verband gleichzeitig gesenkt. Paragraph 11 des Vertrages ermöglicht eine vorzeitige Anpassung, wenn sich „eine wesentlich nachteilige wirtschaftliche Veränderung“ für eine Partei ergibt. Wenn viele mitziehen, versteht vielleicht auch der DFB, dass seine Hauptaufgabe darin besteht, die Interessen des Amateurfußballs zu vertreten.

Und wenn nicht? In einem Schnellhefter hat Kupka auf Post-its Sinnsprüche archiviert. Eine Weisheit, die ihm gut gefällt, stammt von Vaclav Havel: „Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht.“