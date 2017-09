Bukarest (dpa) - Christoph Daum rechnet nach dem Aus in der WM-Qualifikation mit einem baldigen Ende seiner Zeit als Fußball-Nationaltrainer Rumäniens.

«Es ist hier eigentlich nur noch die Frage, wie man das vernünftig zu Ende führt», sagte Daum der Deutschen Presse-Agentur. «Jetzt ist die Qualifikation nicht mehr möglich. Jetzt muss sich das Präsidium zusammensetzen und schauen, wie sie weitermachen wollen.» Der Verband will laut Präsident Razvan Burleanu an diesem Mittwoch über Daums Zukunft beraten. Daum selbst will sich am Dienstagabend noch mit seinem Trainerteam besprechen.

Nach der 0:1-Niederlage in Montenegro haben die Rumänen keine Chance mehr, sich für die WM 2018 in Russland zu qualifizieren. Daum überrascht die verpasste Qualifikation allerdings nicht. «Für mich ist es ganz normal, wie wir stehen. Die Probleme des rumänischen Fußballs werden sicher noch einige Jahre existieren. Die Talente wachsen hier nicht auf den Bäumen», sagte der 63-Jährige. Seinen Spielern um den Mainzer Bundesliga-Profi Alexandru Maxim machte er jedoch keinen Vorwurf: «Sie haben immer ihr Bestes gegeben.»

Daum hatte den Job in Rumänien vor gut einem Jahr angetreten, sein Vertrag läuft noch bis 2018. Bereut hat er die Entscheidung nicht. «Ich habe viele tolle Menschen und Spieler kennengelernt», sagte er. «Aber im Laufe des Jahres musste ich erkennen, dass die Voraussetzungen anders waren, als ich sie mir vorgestellt habe.»