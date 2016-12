Premier League Das Warten auf die nächste Chance

Ron-Robert Zieler sitzt bei Leicester City derzeit nur auf der Bank. Den Wechsel bereut er trotzdem nicht.

Leicester. Während die Bundesliga-Profis noch bis Anfang Januar die Füße hochlegen und im Winterurlaub Kraft für die Rückrunde tanken, geht es in der englischen Premier League um den Jahreswechsel herum ohne Atempause weiter. Ron-Robert-Zieler hätte wohl nichts gegen diese Zusatzbelastung, doch dem deutschen Torwart bleibt bei Meister Leicester City derzeit nur die Zuschauerrolle. „Natürlich ist diese Situation für mich durchwachsen, so ehrlich muss man sein“, gibt Zieler gegenüber dem Reutlinger General-Anzeiger offen zu.

Nach dem Dauereinsatz bei Hannover 96 ist die Ersatzbank für ihn immer noch ungewohntes Terrain. Zwar hat der 27-Jährige knapp die Hälfte aller Spiele gemacht, doch nur wenn Stammkeeper Kaspar Schmeichel verletzt war, durfte er ran. Zuletzt hatte Zieler über mehrere Wochen Gelegenheit, sich zu beweisen, weil sich der Däne die Hand brach. Argumente für sich hat er keine gesammelt. In seinen sechs Einsätzen in Folge gelangen den „Foxes“ nur ein Sieg. An den neun Gegentoren traf ihn zwar keine Schuld, sondern seine unbeholfene Abwehr. Er konnte sich aber auch nicht mit spektakulären Paraden auszeichnen.

Doch genau solche Glanztaten hätte er dringend gebraucht, um Pluspunkte bei Trainer Claudio Ranieri und den Anhängern zu sammeln. So wie in Hannover, wo er über Jahre hinweg der Turm in der Schlacht war und so bis zum Abstieg in der vergangenen Saison einer der wenigen Fan-Lieblinge blieb. In Leicester besitzt Schmeichel diese Prädikate, Zieler ist immer noch der „Neue“. Der Bonus, den die Spieler aus dem glorifizierten Meisterteam haben, gilt für ihn nicht.

„Wir haben in der Liga bisher als Mannschaft nur selten so gespielt, wie wir uns das vorstellen. Da ist es dann auch für den Einzelnen schwierig zu glänzen“, analysiert er. Im Gegensatz zur Champions League haben sich die Gegner in der Liga mittlerweile auf die Taktik aus dem sensationellen Meisterjahr eingestellt. Die Mannschaft hat jetzt öfter den Ball und kommt nicht mehr so häufig zu Kontern über den schnellen Stürmer Jamie Vardy.

Und die große Stärke, das konsequente Verteidigen, hat sich zu einem Schwachpunkt entwickelt. Zum Leidwesen von Zieler. „Das interne Feedback von den Trainern war aber trotzdem positiv, das freut mich natürlich“, sagt der Kölner. Dennoch musste er nach der Genesung von Schmeichel vor zwei Wochen wieder ins zweite Glied zurück.

Ob er deshalb den Wechsel mittlerweile bereut? „Auf keinen Fall“, entgegnet Zieler energisch, „ich wusste ja, dass es nicht leicht wird. Aber der Schritt ins Ausland war trotzdem der Richtige. Nicht nur aus sportlicher Sicht – sondern auch für meine Persönlichkeit.“ Über einen erneuten Wechsel im Sommer macht sich der Weltmeister von 2014 deshalb „jetzt noch keine Gedanken“. Zumal er auch bei den vielen Partien im neuen Jahr davon ausgeht, eine neue Bewährungschance zu bekommen.

Schade findet er nur, dass es für Leicester auf dem Platz nicht so gut läuft. In der Tabelle ist das Team wieder in den Niederrungen angekommen, bevor das Meister-Märchen begann. Nur noch drei Punkte trennen den Champion vor der Abstiegszone. „Natürlich hat kein Mensch erwartet, dass wir wieder vorne mitspielen, aber die aktuelle Situation ist natürlich auch nicht unser Anspruch“, sagt Zieler, der einen zweiten Abstieg in Folge unbedingt vermeiden will. Dazu muss Leicester nun Punkten, wenn es an Silvester mit West Ham (16 Uhr) und am 2. Januar in Middlesbrough gegen zwei direkte Konkurrenten geht. Zieler wird von der Bank aus die Daumen drücken.