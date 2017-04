Am Mannschaftsbus von Borussia Dortmund explodierten am Dienstagabend drei Sprengsätze. Abwehrspieler Marc Bartra wurde verletzt. Die Ereignisse des Abends in der Chronik.

+++23:44 Uhr+++ Wenn es neue Erkenntnisse gibt, wird sich die Polizei melden. Vorerst sine keine weiteren Termine geplant. Die Pressekonferenz ist beendet.



+++23:43 Uhr+++ Bekennerbrief nur in Deutsch oder auch in anderen Sprachen? - Keine Angaben zum jetzigen Zeitpunkt.



+++23:42 Uhr+++ Hinweise auf Zeitzünder? - Nein, zum jetztigen Zeitpunkt noch nicht.



+++23:41 Uhr+++ Grundsätzlich abstrakte Terrorgefährdung, KEIN Anzeichen für konkreten Terrorakt.



+++23:39 Uhr+++ In der heutigen Lage gab es nichts, was auf das Stadion bezogen war. Die Polizei wird am MIttwoch trotzdem sehr umfangreiche Maßnahmen treffen.

+++23:36 Uhr+++ Krisenstab hat gemeinsam mit Feuerwehr, Polizei, Verein getagt und entschieden, dass das Spiel am Dienstag nicht stattfinden soll.

+++23:35 Uhr+++ Es gab einen engen zeitlichen Zusammenhang zwischen Explosionen und dem Fund des "Bekennerschreibens".



+++23:34 Uhr+++ Das gefundene Schreiben ist ein Bekennerschreiben, allerdings wird die Echtheit noch untersucht.



+++23:31 Uhr+++ BVB dementiert Gerüchte über Erpressung.



+++23:28 Uhr+++ Es gab keinen anderen möglichen Termin für das Nachholspiel. Karten können auch zurückgegeben werden.



+++23:26 Uhr+++ Pressesprecher des BVB: Marc Bartra hat eine gebrochene Speiche in der rechten Hand und verschiedene Splitterwunden.



+++23:24 Uhr+++ Staatsanwaltschaft ermittelt wegen "versuchtem Tötungsdelikt". In Tatortnähe wurde ein Schreiben gefunden. Die Echtheit des Schreibens wird geprüft.

+++23:23 Uhr+++ Entscheidung, das Spiel am Mitwoch nachzuholen, lag nicht bei der Polizei.



+++23:21 Uhr Uhr+++ Polizei dankt BVB und Fans.



+++23:21 Uhr+++ Konkrete Hintergründe der Tat sind noch nicht klar.



+++23:19 Uhr+++ Polizei ging von Anfang an von einem gezielten Angriff auf die Mannschaft des BVB aus.

+++23:17 Uhr+++ Die Pressekonferenz:

+++23:10 Uhr+++ Die Pressekonferenz verzögert sich. Einige Fans aus Monaco sind bei Dortmunder Fans untergekommen.

+++22:43 Uhr+++ Die Pressekonferenz der Dortmunder Polizei wird um 23 Uhr live auf Facebook übertragen.

+++22:34 Uhr+++ Nach Informationen von NTV wurde in der Nähe des Tatortes ein Zünder gefunden.

+++22:31 Uhr+++ BVB-Torwart Roman Bürki hat die Geschehnisse im Schweizer "Blick" beschrieben. "Der Bus bog auf die Hauptstraße ein, als es einen Riesenknall gab – eine regelrechte Explosion. Ich saß in der hintersten Reihe neben Marc Bartra, der von Splittern der zerborstenen Rückscheibe getroffen wurde."

+++22:25 Uhr+++ Die Dortmunder Polizei gibt um 23 Uhr eine Pressekonferenz.

+++22:10 Uhr+++

Zur Info: Das ursprünglich geplante öffentliche Training morgen entfällt aufgrund der Vorkommnisse und des anstehenden Spiels. #bvbasm — Borussia Dortmund (@BVB) 11. April 2017

+++22:04 Uhr+++ Hans-Joachim Watzke zur aktuellen Lage:

Hans-Joachim Watzke im Interview über die derzeitige Situation rund um die Absage #bvbasm pic.twitter.com/8Xo12sWCY0 — Borussia Dortmund (@BVB) 11. April 2017

+++21.56 Uhr+++ Solidarität und gute Wünsche aus Bayern:

+++21.53 Uhr+++ Die Polizei habe derzeit keine Hinweise, dass es sich um einen Terroranschlag handele. Das berichtet die Deutsche Presseagentur (dpa) unter Berufung auf Sicherheitskreise.

+++21.49 Uhr+++ Die Sprengsätze waren nach ersten Erkenntnissen der Ermittler in einer Hecke versteckt. «Es scheint so gewesen zu sein», sagte ein Polizeisprecher am Dienstagabend. Wer die Sprengsätze dort platziert habe und um welche Art von Sprengsätzen es sich gehandelt habe, sei aber noch unklar.

+++21.46 Uhr+++ Bundesjustizminister Heiko Maas hat sich nach den Ereignissen in Dortmund entsetzt gezeigt. «Schockierende Nachricht», schrieb der SPD-Politiker bei Twitter. «Unsere Gedanken sind beim @BVB. You'll never walk alone!»

+++21:18 Uhr+++

Wir informieren in Kürze über die Rückgabemöglichkeit von bereits gekauften Tickets. #bvbasm — Borussia Dortmund (@BVB) 11. April 2017

+++21:16 Uhr+++ Unter dem Hashtag #bedforawayfans bieten gerade viele Leute Unterkünfte für monaco Fans in Dortmund an.

+++21.08 Uhr+++

Vielen Dank für den bisherigen ruhigen und besonnenen Abmarsch aus dem Stadion! #Vorbildlich #Danke #Dortmund — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) April 11, 2017

+++21.04 Uhr+++ BVB-Präsident Reinhard Rauball: "Die Spieler werden das wegstecken und in der Lage sein, ihre Leistung abzurufen. Das wäre das schlimmste, wenn diejenigen, die den Anschlag verübt haben, damit jetzt auch noch etwas erreichen."

+++21.03 Uhr+++ "Die ganze Mannschaft ist in einer Schockstarre, solche Bilder bekommst du nicht aus dem Kopf heraus. Ich hoffe, dass die Mannschaft einigermaßen in der Lage ist, morgen wettbewerbsfähig auf dem Feld zu stehen. In solch einer Krisensituation rücken alle Borussen zusammen", sagte BVB-Boss Watzke auf Sky.

Auch auf Facebook äußerte er sich im Live-Video:

+++20.57 Uhr+++ Laut RTL-Berichten blieb der Bus zunächst am Unfallort. Die Polizei setzte demnach Drohnen ein, um zu erkunden, ob noch weitere Sprengsätze zu finden waren.

+++20.55 Uhr+++ Die Fans verlassen das Stadion ruhig, aber zügig, berichtet unser Reporter Fritz Edelhoff von vor Ort.

+++20.45 Uhr+++ Nun offiziell bestätigt: Der Verletzte ist Marc Bartra.

Bei der Explosion wurde @MarcBartra verletzt und befindet sich derzeit im Krankenhaus. Gute und schnelle Genesung, Marc! #bvbasm — Borussia Dortmund (@BVB) April 11, 2017

+++20.45 Uhr+++ Die Polizei beruhigt via Twitter: Es gebe keinerlei Hinweise auf eine Gefährdung der Stadion-Besucher.

Thanks for your patience and understanding and the "Dortmund! Dortmund" chants, dear supporters of @AS_Monaco_EN! pic.twitter.com/Gcz9XGQY0J — Borussia Dortmund (@BVB) April 11, 2017

+++20.41 Uhr+++ Unter den Fans herrsche Fassungslosigkeit, berichtet der NTV-Reporter. Als die ersten Meldungen über die Explosionen die Runde machten, hätten viele der Anwesenden es gar nicht glauben können.

+++20:37 Uhr+++ Das Stadion wird nun langsam geräumt:

Wir empfehlen zunächst noch im Stadion zu bleiben und Ruhe zu bewahren, um eine geordnete Abreise zu gewährleisten. Danke! #bvbasm #LT — Borussia Dortmund (@BVB) 11. April 2017

+++20:30 Uhr+++ Spiel ist offiziell abgesagt. Spiel soll am MIttwoch um 18:45 Uhr nachgeholt werden, schreibt unser Reporter Fritz Edelhoff vor Ort.

Das Spiel #bvbasm wurde soeben abgesagt. Neuansetzung: Mittwoch, 12.04. 18.45 Uhr. Tickets behalten Gültigkeit. #bvbasm — Borussia Dortmund (@BVB) 11. April 2017



+++20:24 Uhr+++ Laut Informationen der BILD-Zeitung wird das Spiel abgesagt und am MIttwoch nachgeholt.



+++20:21 Uhr+++ Der BVB befindet sich in enger Abstimmung mit der Polizei, der Feuerwehr und der UEFA.



+++20:17 Uhr+++ Die deutsche Presseagentur spricht von drei Sprengsätzen, die in der Nähe des Mannschaftsbusses explodiert sind.





+++20:15Uhr +++

Entscheidung über mögliche Spielabsage/-neuansetzung fällt um 20.30 Uhr. #bvbasm — Borussia Dortmund (@BVB) 11. April 2017

+++20:14Uhr+++

Im Vorfeld der Champions-League Begegnung des BVB gegen den AS Monaco hat es am Dienstagabend um kurz nach 19 Uhr eine Explosion in der Nähe des BVB Mannschaftsbusses gegeben.

Bombenexplosion am Mannschaftsbus am Mannschaftshotel. Spieler in Sicherheit. Keine Gefahr im und am Stadion. Weitere Infos folgen. #bvbasm — Borussia Dortmund (@BVB) 11. April 2017

Bei dem Ereignisort handelt es sich um die Wittbräucker Straße / Schirrmannweg in Dortmund-Höchsten.

Im Bereich #Dortmund #Höchsten hat es eine #Explosion gegeben. Wir sind mit starken Kräften vor Ort. Die Lage ist derzeit noch unklar. — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) 11. April 2017





Bei der Explosion sollen Scheiben zerbrochen sein, eine Person wurde verletzt. Es soll sich um Marc Bartra handeln.

Bei Abfahrt unseres Busses hat sich ein Vorfall ereignet. Eine Person wurde dabei verletzt. Weitere Infos folgen. #bvbasm — Borussia Dortmund (@BVB) 11. April 2017





Nach jetzigem Kenntnisstand sind die Scheiben des Busses (ganz oder teilweise) geborsten und eine Person wurde verletzt.



Um was es sich bei der Explosion genau gehandelt hat oder wo genau etwas explodiert ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden.



Die Mannschaft war auf dem Weg zum Dortmunder Stadion, wo der BVB um 20:45 Uhr gegen den AS Monaco in der Champions League spielen soll.



Ob das Spiel stattfinden wird steht noch nicht fest.