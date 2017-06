Seremban (dpa) - China hat kaum noch Chancen auf die Teilnahme zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018. Das Team aus dem Reich der Mitte musste sich in der WM-Qualifikation gegen Syrien in Seremban/Malaysia mit einem 2:2 (0:1) begnügen.

China liegt in Gruppe A mit sechs Punkten nur auf dem fünften Platz. Bei noch zwei Spieltagen beträgt der Rückstand auf den für die Playoffs berechtigenden dritten Platz, den Usbekistan belegt, sechs Zähler. Syrien ist Vierter mit neun Punkten.

Mahmoud Al Mawas brachte Syrien per Elfmeter in Führung (12.), Lin Gao ebenfalls per Elfmeter (68.) und Xi Wu (75.) drehten das Spiel. Doch Ahmad Al Salih rettete Syrien noch einen Punkt (90.).