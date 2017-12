Straßburg (dpa) - Drei Tage vor dem Champions-League-Spiel beim FC Bayern München hat Paris Saint-Germain eine unerwartete Niederlage erlitten.

Das Starensemble um Neymar, Kylian Mbappé und Fußball-Weltmeister Julian Draxler kassierte beim Aufsteiger Racing Straßburg mit 1:2 (1:1) seine erste Saisonniederlage in der französischen Ligue 1.

Der unangefochtene Tabellenführer war bereits in der 13. Minute durch Nuno da Costa in Rückstand geraten. PSG gelang noch vor der Pause durch Mbappé (42.) der Ausgleich. Als alles auf einen Erfolg des haushohen Favoriten hindeutete, erzielte Stéphane Bahoken (65.) für die Elsässer den Siegtreffer.

Draxler stand bei PSG in der Startelf, musste aber in der 80. Minute dem Italiener Marco Verratti weichen. Der deutsche Torhüter Kevin Trapp saß auf der Bank und kam nicht zum Einsatz. PSG führt die Tabelle mit zehn Punkten Vorsprung vor Olympique Marseille an, das am Sonntag bei Montpellier HSC antreten muss.

Der FC Bayern will sich am Dienstag in seinem letzten Gruppenspiel der Champions League für die 0:3-Niederlage von Paris in der Hinrunde revanchieren.