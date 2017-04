Dortmund. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke spricht von einer «Herkulesaufgabe». Nur 22 Stunden nach dem ursprünglich geplanten Anpfiff sollte das Viertelfinal-Hinspiel von Borussia Dortmund in der Champions League gegen AS Monaco am Mittwoch (18.45 Uhr) stattfinden.

Ein anderer Termin war nicht zu finden: Vor den Daten für das mögliche Halbfinale in der Königsklasse standen für den BVB inklusive der beiden Spiele gegen Monaco noch sechs Partien an. Der Terminkalender des Fußball-Bundesligisten bis zum Saisonende:

Mittwoch, 12. April CL BVB - AS Monaco

Samstag, 15. April Bundesliga BVB - Eintracht Frankfurt

Mittwoch, 19. April CL AS Monaco - BVB

Samstag, 22. April BL Borussia Mönchengladbach - BVB

Mittwoch, 26. April DFB-Pokal Bayern München - BVB

Samstag, 29. April BL BVB - 1. FC Köln 2./3. Mai CL ggf. Halbfinal-Hinspiel

Samstag, 6. Mai BL BVB - 1899 Hoffenheim 9./10. Mai CL ggf. Halbfinal-Rückspiel Samstag, 13. Mai BL FC Augsburg - BVB

Samstag, 20. Mai BL BVB - Werder Bremen

Samstag, 27. Mai DFB-Pokal ggf. Finale

Samstag, 3. Juni CL ggf. Finale

Watzke hofft auf Unterstützung der Fans

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bat alle BVB-Fans darum, das Team «heute 90 Minuten lang mit voller Energie zu unterstützen. Diese Mannschaft musste in kürzester Zeit Unfassbares verarbeiten. Wir alle sollten ihr dabei helfen, über sich hinauszuwachsen.»

Dortmunds Präsident Reinhard Rauball, sieht für die Fußballer eine "schwierige Situation". "Sie müssen zwei Dinge auf einmal bewältigen", sagte Rauball am Mittwoch im ARD-"Morgenmagazin". Einmal müssten sie den Anschlag verarbeiten, aber andererseits müssten sie sich auf das Nachholspiel in der Champions League gegen den AS Monaco am Mittwochabend vorbereiten.

UEFA: Keine konkreten Hinweise auf Bedrohung

Die Europäische Fußball-Union UEFA passt die Sicherheitsmaßnahmen rund um das neu angesetzte Champions-League- Spiel an und beruhigt Fans und Teams. Es gebe keine konkreten Hinweise der Sicherheitsbehörden auf eine Bedrohung des Viertelfinal-Hinspiels gegen AS Monaco am Abend, teilte die UEFA am Mittwoch mit.

In Zusammenarbeit mit Polizei, Sicherheitskräften, dem Stadionmanagement und den Clubs würden die Sicherheitsmaßnahmen überprüft. Die Vorgehensweisen «werden entsprechend verstärkt, wo es erforderlich ist», hieß es vom Kontinentalverband weiter. Die Partie war am Dienstag nach einem Sprengstoffanschlag auf den Dortmunder Mannschaftsbus abgesagt und vertagt worden.