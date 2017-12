München (dpa) - So zählt der FC Bayern wieder zu den Titelanwärtern in Europa. Der deutsche Fußball-Rekordmeister erreichte beim 3:1 (2:0) sein Hauptziel gegen Paris Saint-Germain, auch wenn es zum Gruppensieg in der Champions League nicht mehr reichte.

70 000 Zuschauer waren am Dienstagabend begeistert von den Münchnern, die sich im Rückspiel unter Jupp Heynckes ganz anders präsentierten als beim desaströsen 0:3 in Paris. «Insgesamt haben wir ein sehr gutes Spiel gezeigt. Der Schlüssel zum Erfolg war die Einstellung der gesamten Mannschaft», sagte Heynckes im TV-Sender Sky.

Robert Lewandowski (8. Minute) und Corentin Tolisso (37./69.) sorgten für den Prestigeerfolg des abgeklärteren Bundesliga-Tabellenführers. Sturmjuwel Kylian Mbappé traf für die Torrekordler aus Frankreich (50.). In der Nachspielzeit rettete der starke Bayern-Schlussmann Sven Ulreich mit einem Klasse-Reflex gegen Mbappé (90.+2).

«Ich freue mich, die Mannschaft hat gut gespielt. Das war schön für uns, unser Selbstvertrauen und unsere Fans», sagte Franck Ribéry. Bei der Achtelfinal-Auslosung am Montag braucht das Münchner Starensemble nach seiner besten Saisonleistung auch keinen Gruppenersten zu fürchten. Die K.o.-Runde beginnt im Februar.

«Insgesamt haben die Bayern den Sieg verdient, sie haben ein sehr gutes Spiel gemacht», sagte PSG-Profi Julian Draxler. «Man sieht, dass sie immer noch eine der besten Mannschaften in Europa sind.»

Ribéry stand nach seinem Kurz-Comeback am Wochenende in der Liga gegen Hannover überraschend in der Startelf und trug die Kapitänsbinde. Die Weltmeister Thomas Müller und Jérôme Boateng blieben ebenso draußen wie der zuletzt starke Spanier Javi Martínez.

Und gleich beim ersten sehenswerten Angriff der Bayern trieb Ribéry den Ball dynamisch nach vorne, legte auf James ab, dessen Hereingabe Kingsley Coman per Kopf auf Lewandowski weiterleitete. Der Pole nahm den Ball aus kurzer Distanz gekonnt an und schoss zu seinem 43. Champions-League-Tor ein. Der insgesamt unauffällige deutsche Nationalspieler Draxler hatte das Kopfballduell gegen Coman verloren, seine Mitspieler reklamierten unberechtigterweise Abseits.

Im Gegensatz zum Hinspiel, das Carlo Ancelotti den Trainerjob gekostet hatte, standen die Münchner diesmal sehr kompakt und boten dem Hochgeschwindigkeitsfußball des Gegners keine Räume. Wie von Heynckes angeordnet, verteidigten sie stark im Kollektiv. Bei einem Warnschuss von Mbappé war Torwart Sven Ulreich zur Stelle (3.). Ein Freistoß von 222-Millionen-Mann Neymar ging knapp drüber (23.).