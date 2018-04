Wie ein 72-Jähriger den FC Bayern im „Sprechzimmer“ wieder flott machte: Trainer Heynckes hofft bei Real Madrid auf einen seiner wirklich letzten großen Coups.

München. Noch vier Spiele. Vier? Oder vielleicht doch fünf? Zweimal Bundesliga-Auslaufen in Köln und gegen Stuttgart, das DFB-Pokalfinale in Berlin gegen Frankfurt, das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Real Madrid am Dienstag - und das siebte dann in Kiew, das große Endspiel in der Königsklasse? Geht da noch was nach dem 1:2 gegen Real im Hinspiel am vergangenen Mittwoch?

Warum nicht. Glaubt Jupp Heynckes, die Fußball-Legende, der einzige deutsche Trainer, dem das Triple aus deutscher Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League gelang. Und der das sagenhafte Meisterstück nun wiederholen könnte. „Real Madrid ist eine exzellente Mannschaft“, sagt Heynckes, „aber wir auch.“ Sie planen das kleine Wunder von Bernabeu, ein zurecht gezimmerter Rückspielsieg am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF), der für den Einzug in das Finale am 26. Mai reicht.

Heynckes triumphierte mit Real Madrid 1998 in der Königsklasse

Der Respekt vor Heynckes ist in den spanischen Medien gewaltig. Er war damals der Trainer, heißt es, der die Zeit von Real Madrid als ewiger Verlierer beendet hat. Zwar nur ein Jahr lang dirigierte der Maestro das weiße Ballett, aber er triumphierte mit den Feinfüßen 1998 in der Königsklasse. Der „Entrenador Heynckes“, wissen sie, hat bei jeder Teilnahme auch das Finale der Champions League erreicht. Und er kennt Real: als Trainer von Athletic Bilbao und CD Teneriffa. Oder viel früher: Als 30 Jahre alter Stürmerstar von Borussia Mönchengladbach, als der niederländische Schiedsrichter Leonardus van der Kroft 1976 die Gladbacher benachteiligte und aus allen Europapokal-Träumen riss. Nach dem 2:2 im Hinspiel im Düsseldorfer Rheinstadion war das 1:1 im Estadio Santiago Bernabeu zu wenig. „Wir waren fix und fertig. Da habe ich auch zum ersten Mal die atemberaubende Kulisse im Estadio Bernabeu kennen gelernt“, sagte Heynckes vor Tagen. 125 000 Zuschauer füllten die Fußball-Arena seinerzeit bis auf den letzten Platz.

Zwölf Jahre später kehrte Heynckes als Gladbachs Trainer nach Bernabeu zurück. Nach einem 5:1-Triumph im Hinspiel stand Gladbach mit einem Bein in der nächsten Runde. Was sollte am 11. Dezember 1985 noch groß passieren? „Die schwarze Nacht von Amdrid“: Die Königlichen fegten, angefeuert von ihren „Aficionados“, den heißblütigen Real-Fans, die Borussia mit 4:0 vom Feld.