Leipzig (dpa) - RB Leipzig hat drei Tage nach dem Spektakel von Dortmund mit einem weiteren furiosen Auftritt den ersten Sieg in der Champions League gefeiert und die Chancen auf die K.o.-Runde erhöht.

Der Tabellendritte der Fußball-Bundesliga setzte sich in einem mitreißenden Spiel mit 3:2 (3:2) gegen den 27-maligen portugiesischen Meister FC Porto durch. «Wir waren heute die klar bessere Mannschaft und sind jetzt angekommen in der Champions League», sagte RB-Trainer Ralph Hasenhüttl im TV-Sender Sky und zeigte sich auch für die nächsten Spiele «zuversichtlich».

Kapitän Willi Orban (8. Minute), Emil Forsberg (38.) und Jean-Kévin Augustin (40.) erzielten vor 41 496 Zuschauern die RB-Tore, für die Gäste trafen Vincent Aboubakar (18.) und Iván Marcano (44.).

Mit vier Punkten zogen die Leipziger, bei denen Torjäger und Nationalspieler Timo Werner in der 75. Minute eingewechselt wurde und erstmals seit dem 26. September wieder zum Einsatz kam, an Porto (3) in der Gruppe G vorbei und ist jetzt Zweiter hinter Besiktas Istanbul (9). AS Monaco liegt mit nur einem Punkt auf Rang vier.

«Heute hat der Sieg gezählt, und den haben wir gelandet, der Sieg war verdient», sagte Orban im TV-Sender Sky, räumte aber auch ein, dass man es «in der zweiten Halbzeit leider noch ein bisschen spannend gemacht hat». Marcel Sabitzer attestierte «Leidenschaft, Einsatz und fußballerische Qualität» und sprach von einem «wichtigen Sieg».

Mit einem sollte RB-Trainer Hasenhüttl falsch liegen. Fußball-Kino wie beim 3:2 beim BVB am Samstag hatte er nicht erwartet. Es kam anders, es wurde spannend, dramatisch, nervenaufreibend.

Abwehrchef Orban, der neben Forsberg im offensiven Mittelfeld und Lukas Klostermann auf dem rechten Verteidigerposten in die Startelf zurückgekehrt war, krönte zunächst den beeindruckenden Beginn der Hausherren in der Red Bull Arena. Nach einem Distanzschuss von Leipzigs portugiesischem Neuzugang Bruma verpasste erst Augustin den Abpraller von Porto-Keeper José Sá.

Orban, der beim Bruma-Schuss im Abseits gestanden hatte, war zur Stelle und schoss den Ball mit links ins Netz. Wie schon beim Heimspielauftakt in der europäischen Meisterklasse gegen die AS Monaco gelang dem Gegner aber nicht viel später der Ausgleich.

Dazwischen lagen diesmal aber viel zu viele vergebene Möglichkeiten gegen verunsicherte Gäste. Die beiden Viererriegel in der Abwehr und im Mittelfeld waren für die offensiv ausgerichtete Kreativ-Abteilung des deutschen Vizemeisters nicht wirklich ein Problem. Das Toreschießen schon, da nutzten auch phasenweise 72 Prozent Ballbesitz nichts.