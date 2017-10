Leipzig (dpa) - RB Leipzig wird das Abschlusstraining vor dem Auswärtsspiel gegen den FC Porto in der Champions League in Leipzig absolvieren. Das teilte der Bundesligist zwei Tage vor dem Spiel mit.

Trainer Ralph Hasenhüttl wird seinen Kader ab 9.30 Uhr am Dienstag auf dem RB-Trainingsgelände auf die Partie in Porto am Mittwoch (20.45 Uhr MEZ) einstimmen.

Die Einheit ist nicht öffentlich, Medien dürfen wie üblich beim Abschlusstraining vor einem Champions-League-Match die ersten 15 Minuten zuschauen. Nach dem Training wird die Delegation zum Flughafen Leipzig/Halle aufbrechen und soll nach Mittag mit einem Charterflug nach Porto abheben.

Geleitet wird die Partie von Ovidiu Hategan aus Rumänien. Der FIFA-Referee kommt zum 16. Mal in der europäischen Königsklasse zum Einsatz. Seinen bislang einzigen deutschen Kontakt in der Champions League hatte der Arzt aus Arad im November 2012, als er das Heimspiel des FC Bayern München in der Gruppenphase gegen OSC Lille leitete. Die Bayern gewannen 6:1. Auch bei 19 Einsätzen in der Europa League gab es nur ein Spiel mit deutscher Beteiligung. Am 20. April diesen Jahres pfiff der Rumäne das Viertelfinal-Rückspiel des FC Schalke 04 gegen Ajax Amsterdam (3:2 n.V.).

Die Leipziger belegen vor der Partie den zweiten Platz mit vier Punkten. Gastgeber Porto ist Dritter mit drei Zählern. Das Hinspiel hatte RB vor zwei Wochen mit 3:2 in der Red Bull Arena gewonnen. Gruppenerster ist Besiktas Istanbul mit neun Punkten. Auf dem vierten Rang liegt die AS Monaco mit nur einem Punkt.