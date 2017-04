Dortmund (dpa) - Die Spieler von AS Monaco haben am Dienstagabend im Stadion von Borussia Dortmund ein Training absolviert. Noch gegen 21.30 Uhr hielten sie sich auf dem Platz des Signal Iduna Parks auf und trainierten unter Flutlicht.

Zu diesem Zeitpunkt waren keine Zuschauer mehr in der Arena. Das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League in Dortmund war um 20.30 Uhr wegen der Explosion von drei Sprengsätzen in der Nähe des BVB-Mannschaftsbusses abgesagt worden. Die Partie findet nun am Mittwoch (18.45 Uhr) statt.