Sinsheim (dpa) - Jürgen Klopp hat nichts von seiner Schlagfertigkeit eingebüßt.

Auf der Pressekonferenz vor dem Playoff-Hinspiel der Champions League beim Europacupdebütanten TSG Hoffenheim wurde der Trainer des FC Liverpool von einer Journalistin mit der Frage konfrontiert, ob er sich noch an sein erstes Mal erinnern könne. «Natürlich. Ich hoffe, dass wir morgen besser spielen als ich drauf war», konterte Klopp und hatte die Lacher auf seiner Seite. Eigentlich wollte die Fragestellerin in Erfahrung bringen, welche Erinnerungen der 50-Jährige an sein erstes Champions-League-Spiel hat. Die Antwort darauf blieb Klopp schuldig.