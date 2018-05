Kiew (dpa) - Cristiano Ronaldo hat mit einer unerwarteten Aussage nach dem Champions-League-Sieg Spekulationen um einen möglichen Abschied von Real Madrid entfacht.

«Es war sehr schön, bei Real Madrid zu spielen», sagte der portugiesische Weltfußballer nach dem 3:1 (0:0) gegen den FC Liverpool in Kiew im Interview des Senders beIN Sports. Der portugiesische Superstar fügte an: «Die Zukunft des Spielers ist in diesem Moment nicht wichtig. Ich werde erst zu den Fans sprechen, weil sie mich immer unterstützt haben.»

Auch der eingewechselte Doppel-Torschütze Gareth Bale ließ seine Zukunft bei den Königlichen offen. «Ich muss jede Woche spielen. Ich werde mit meinem Berater sprechen und über meine Zukunft nachdenken», sagte der Waliser bei BT Sport.

Der 33 Jahre alte Ronaldo hatte in Kiew zum fünften Mal den Henkelpokal gewonnen. 2014 und von 2016 bis 2018 siegte er jeweils mit Real, 2008 feierte er seinen Premierensieg mit Manchester United. 2009 wechselte er von Man United zu den Königlichen. Der Rekordtorschütze der Fußball-Königsklasse war mit 15 Toren auch in dieser Saison der treffsicherste Profi im wichtigsten Vereinswettbewerb.

Real-Präsident Florentino Perez sagte: «Die wichtigste Sache ist der Club, heute feiern wir den dritten Titel in Serie. Cristiano hat einen Vertrag, ich möchte nicht über irgendeinen Spieler spekulieren.»