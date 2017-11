Berlin (dpa) - Der englische Fußball-Meister FC Chelsea hat sich vorzeitig für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert.

Die Blues gewannen am vorletzten Spieltag der Gruppe C beim Underdog FK Karabach Agdam aus Aserbaidschan mit 4:0 (2:0) und können mit zehn Punkten nicht mehr von einem der beiden ersten Plätze verdrängt werden.

Die Tore für das Team aus London mit dem früheren Stuttgarter Antonio Rüdiger erzielten Eden Hazard (21. Minute/Foulelfmeter), Willian (36./85.) und Cesc Fabregas (73./Foulelfmeter).

ZSKA Moskau hat durch den 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den portugiesischen Meister Benfica Lissabon in der Gruppe A seine Chance auf die K.o.-Runde gewahrt. Die Russen haben nun neun Punkte auf dem Konto und liegen auf Position zwei hinter Spitzenreiter Manchester United.

Am späten Abend kann Moskau aber noch vom FC Basel überholt werden. Die Schweizer empfangen Manchester United im St.-Jakob-Park. Georgi Schennikow brachte Moskau in Führung (13.), Benficas Jardel stellte mit einem Eigentor den 2:0-Endstand her (56.).