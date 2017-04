Madrid (dpa) - Der FC Bayern München geht bei der angestrebten Aufholjagd im Königsklassen-Viertelfinale bei Real Madrid hohes Risiko.

Die zuletzt angeschlagenen Innenverteidiger Mats Hummels und Jérôme Boateng stehen beide in der Startelf des deutschen Fußball-Rekordmeisters für die Partie am Dienstagabend. Auch der im Hinspiel wegen einer Schulterverletzung fehlende Robert Lewandowski spielt wie erwartet von Beginn an.

Trainer Carlo Ancelotti kann damit für die Aufholjagd nach dem 1:2 im Hinspiel vergangene Woche seine beste Elf aufbieten, nur der gesperrte Javi Martínez fehlt. Allerdings dürften sowohl Hummels als auch Boateng nach ihren Verletzungspausen noch nicht wieder bei 100 Prozent sein. Hummels hatte wegen einer Sprunggelenkverletzung pausiert, Boateng fehlte den Münchnern wegen Adduktorenproblemen.

Lewandowski war schon in München wieder ins Teamtraining zurückgekehrt, Hummels und Boateng liefen erst am Montagabend im Abschlusstraining wieder im Kreise des Teams auf. Trainer Ancelotti wollte allerdings erst am Spieltag über einen Einsatz entscheiden. «Das Wichtigste ist, dass der Spieler signalisiert, dass er spielen kann», hatte Kapitän Philipp Lahm am Vorabend erklärt.

Es sei wichtig, dass wenigstens ein gelernter Innenverteidiger spielen könne, sagte Lahm. Mit zweien hätte wohl auch er nicht gerechnet. Dass ein Kaltstart funktionieren kann, bewies Nationaltorhüter Manuel Neuer im Hinspiel. Nach über drei Wochen ohne Pflichtspiel und zwei Wochen nach einer Operation am Fuß bot der Welttorhüter eine starke Vorstellung und sorgte mit reichlich Glanzparaden dafür, dass der Halbfinaltraum der Münchner nicht schon im Hinspiel vorbei war.

Bei Gegner Real Madrid fehlt am Dienstag wie erwartet der verletzte Außenstürmer Gareth Bale. Der Waliser wird durch den zuletzt starken Isco ersetzt. Auch die verletzten Innenverteidiger Pepe und Raphael Varane stehen Coach Zinedine Zidane wie erwartet nicht zur Verfügung.