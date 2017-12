München (dpa) - Kein riskantes Giganten-Duell mit dem FC Barcelona, kein brisantes Wiedersehen mit Pep Guardiola - der FC Bayern hat mit Besiktas Istanbul ein optimales Champions-League-Los gezogen.

Trainer Jupp Heynckes stand mit seinen Fußballstars in München noch auf dem Trainingsplatz, als der Spanier Xabi Alonso seinem Ex-Verein am UEFA-Sitz im schweizerischen Nyon den türkischen Meister und Bezwinger von RB Leipzig als Achtelfinal-Gegner bescherte. «Danke Xabi!», hieß es anschließend beim deutschen Rekordmeister.

«Es war ja dann doch nicht so schlecht, dass wir Gruppenzweiter geworden sind», sagte Nationalspieler Niklas Süle mit einem breiten Grinsen. Denn Paris Saint-Germain mit 222-Millionen-Euro-Star Neymar, das in der Bayern-Gruppe Erster geworden war, muss gleich in der ersten K.o.-Runde gegen Titelverteidiger Real Madrid antreten; es ist eine Paarung, die auch eines Endspiels würdig gewesen wäre.

Von einem Selbstläufer mochte bei den Bayern freilich niemand reden. «Das ist kein leichtes los. Das ist eine sehr gute Mannschaft», sagte Heynckes im Vereins-TV. Man müsse in beiden Spielen eine Topleistung abliefern, um weiterzukommen: «Besiktas hat in der Gruppe vier Siege und zwei Unentschieden geholt, sie sind also unbesiegt geblieben.»

Insbesondere vor dem entscheidenden Rückspiel am 14. März in Istanbul äußerten die Münchner Profis Respekt. «Beim Auswärtsspiel müssen die Warnglocken schon angehen», mahnte Thomas Müller. «Ich habe Besiktas gegen Leipzig beobachtet. Da haben sie in Istanbul mit ihrer Fankulisse die Leipziger beeindruckt», erinnerte Müller an das 0:2 des Bundesliga-Vizemeisters in der Türkei.

«Ich weiß von den Leipziger Jungs, dass dort eine Riesenstimmung herrscht», bemerkte auch der ehemalige RB-Profi Joshua Kimmich. Besiktas reagierte mit einem kessen Tweet auf das Bayern-Los. «Fragt uns zu Timo Werner», textete der türkische Meister mit einem Foto des Leipziger Nationalspielers, der sich bei der Partie in der Türkei wegen des höllischen Lärms im Stadion die Ohren zuhält.

Heynckes äußerte sich auch lobend über seinen Trainer-Kollegen Senol Günes (65). «Er hat es verstanden, verschiedene Nationalitäten zusammenzubringen», so Heynckes. Besiktas verfüge in dem Portugiesen Pepe, dem Brasilianer Adriano sowie dem Spanier Alvaro Negredo im Angriff über Spieler, die viele Jahre erfolgreich in der spanischen Liga gespielt haben. Bekannt ist auch der Ex-Hoffenheimer Ryan Babel.