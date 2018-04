Der ehemalige Bundesliga-Profi Erik Meijer ist beim Pay-TV Sender Sky Taktikexperte. Vom Champions League-Hit zwischen Bayern München und Real Madrid hat er eine klare Vorstellung.

Herr Meijer, wie war denn ihr erster Gedanke bei der Auslosung und dem Halbfinal-Los Real Madrid?

Erik Meijer: Ich hab gedacht, dass dann mein Wunschfinale trotzdem noch zustande kommt: München gegen Liverpool. So treffen jetzt mit Bayern und Madrid die zwei Größten aufeinander. Und die zwei Vereine, die fast nicht glauben können, dass sie unter den letzten Vier sind. Also im kleinen Halbfinale. Die werden beide alles reinwerfen, um die Chance zu bekommen, mal ein Finale zu spielen. Die Bayern sieben aus achtmal, Real Madrid immer, die letzten 1000 Jahre glaube ich. München und Madrid spielen jetzt ein Halbfinale auf extrem hohem Niveau. Mit den besten Spielern, die es momentan in Europa gibt.

Bei den Bayern fehlen drei Spieler, die normalerweise am Mittwoch spielen würden: Manuel Neuer, Artur Vidal und Kingsley Coman fallen aus. Eine Schwächung?

Meijer: Neuer-Vertreter Sven Ulreich kommt langsam auf einem Niveau an, auf dem Neuer lange war. Im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Leverkusen beim 6:2 war Ulreich phänomenal gut. Wenn du nur fünf oder sechs Bälle auf dein Tor bekommst, dann ist es sehr schwierig, alles richtig zu machen. Er wird immer sicherer. Das merkt man besonders an den Jungs, die vor ihm spielen. Die geraten nicht mehr in Panik, weil sie wissen: Da steht noch einer. Aber wenn Neuer wieder in einer normalen Verfassung ist, wird er wieder auf dem Platz stehen.

Ihr Kollege Didi Hamann hat gesagt, dass Comans Ausfall die Chance auf den Titel „drastisch reduziert“.

Zur Person Erik Meijer wird am 2. August 1969 im niederländischen Meerssen geboren. Nach fünf Vereinen in Holland wechselt er 1995 zum Bundesligisten Bayer Uerdingen, steigt dort aber ab und geht dann zu Bayer Leverkusen. In drei Jahren holt er dort zweimal die Vize-Meisterschaft. 1999 wechselt Meijer für ein Jahr zum FC Liverpool, wird aber an Preston North End ausgeliehen. Von 2000 bis 2003 spielt er für den Hamburger SV, von 2003 bis 2006 für Alemannia Aachen, wo er 2006 in die Bundesliga aufsteigt. In Aachen wird er im September Co-Trainer, tritt aber nach nur einer Saison zurück. 2008 kehrte er im Management zurück zur Alemannia , wird 2009 Sport-Geschäftsführer – bis zum Abstieg in die 3. Liga 2012. Seitdem ist Meijer Taktik-Experte bei Sky

Meijer: Coman hat bisher zu seiner Verletzung Ribéry aus der Mannschaft gespielt. Aber gegen Leverkusen habe ich einen unglaublich guten Ribéry gesehen. Da war er der beste Mann auf dem Platz.

Das ist bei Real Madrid oft Cristiano Ronaldo. Was macht ihn aus?

Meijer: Ein Wort: Unberechenbar. Er ist ein Winner-Typ und beherrscht eigentlich alles. Was ich gut an ihm finde ist, dass er nicht das Talent hat wie Messi, aber so an sich gearbeitet hat, dass er das gleiche Niveau hat oder vielleicht sogar einen Schritt weitergekommen ist. Wenn ich bei Real Madrid spielen würde, würde ich ihm auch alle Bälle geben.