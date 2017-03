Dortmund (dpa) - Star des Abends war der dreifache Torschütze Pierre-Emerick Aubameyang. Doch auch Christian Pulisic machte beim 4:0-Kantersieg von Borussia Dortmund im Achtelfinal-Rückspiel gegen Benfica Lissabon von sich reden.

Schließlich wird er in den Annalen des Revierclubs neuerdings als jüngster Champions-League-Torschütze geführt. Mit seinem sehenswerten Treffer übertraf der 18 Jahre, fünf Monate und 18 Tage alte US-Nationalspieler den bisherigen Rekordhalter Felix Passlack. Sein Mitstreiter war bei seinem Treffer zum 8:4 gegen Warschau am 22. November 2016 sechs Tage älter. «Es war der perfekte Zeitpunkt, um mein erstes Champions-League-Tor zu erzielen - ein fantastisches Gefühl», kommentierte Pulisic seinen gefühlvollen Lupfer in der 59. Minute. «Er spielt sehr abgezockt. Auf ihn ist auch in Stresssituationen Verlass», lobte Trainer Thomas Tuchel.

Jüngster Torschütze in der Königsklasse überhaupt ist Kylian Mbappé. Der Franzose traf für AS Monaco im Achtelfinal-Hinspiel bei Manchester City (3:5) mit 18 Jahren, zwei Monaten und einem Tag. Auffällig: In der Liste der jüngsten Champions-League-Torschützen sind drei Dortmunder unter den Top-Ten: Pulisic, Passlack und Ousmane Dembélé (5.).