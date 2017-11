Dortmund (dpa) - Viertes Champions-League-Spiel, vierte Enttäuschung - Borussia Dortmund geht ohne das erhoffte Erfolgserlebnis in den Bundesliga-Gipfel gegen den FC Bayern.

Mit dem blamablen 1:1 (1:0) gegen Außenseiter APOEL Nikosia setzte das Team von Trainer Peter Bosz seinen Negativtrend der vergangenen Wochen fort und muss nun sogar um den Einzug in die Europa League bangen. Selbst die 1:0-Führung von Raphael Guerreiro (29. Minute) konnte die Verunsicherung nicht vertreiben. Der Ausgleich durch den ehemaligen Dresdner Mickael Poté (51.), der auch schon beim 1:1 im Hinspiel getroffen hatte, sorgte beim BVB und den 64 509 Zuschauern im Signal Iduna Park für großen Frust.

«Wir hatten 26 Torschüsse - da müssen wir mehr als einen reinmachen», beklagte Abwehrspieler Ömer Toprak. «Natürlich sind wir jetzt enttäuscht, weil wir das Spiel unbedingt gewinnen wollten. Wir haben das Selbstvertrauen, aber die Bälle gehen nicht rein», meinte Toprak. «Das ist im Moment schwierig, aber gemeinsam stehen wir das durch.» Das sah auch Kollege Marcel Schmelzer so: «Wenn wir hart arbeiten und zusammenstehen, dann kommt das Glück wieder zurück.»

Bosz, der wegen seiner Taktik zuletzt in der Kritik stand, hielt unbeirrt an seinem 4-3-3-System fest - und die Gastgeber setzten sofort auf Offensive. Der Wille, den Abwärtstrend zu stoppen, war bei der Borussia von Beginn an erkennbar. Wie erwartet übernahm sie die Regie und erspielte sich schon in der ersten Viertelstunde gute Torchancen durch Pierre-Emerick Aubameyang (9. Minute), Shinji Kagawa (10.), Christian Pulisic 11.) und Toprak (14.).

Sechs Torschüsse in der ersten Viertelstunde verdeutlichten die Überlegenheit - nur der erlösende Treffer wollte einfach (noch) nicht fallen. APOEL verteidigte gegen die pausenlos anstürmenden Dortmunder fast immer mit zehn Mann. So entwickelte sich das Duell mehr und mehr zu einem echten Geduldspiel. Gegen den extrem defensiv ausgerichteten zyprischen Meister erspielte sich der BVB deutlichen Vorteile beim Ballbesitz, ließ aber gerade beim finalen Pass vor das gegnerische Tor Präzision und Kreativität vermissen.