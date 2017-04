Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund hat den Fans im Stadion empfohlen, zunächst dort zu bleiben.

Außerdem sollten die Stadionbesucher Ruhe bewahren, «um eine geordnete Abreise zu gewährleisten», schrieb der Verein bei Twitter. Das Champions-League-Spiel am Abend gegen AS Monaco wurde abgesagt, nachdem in der Nähe des BVB-Mannschaftsbusses drei Sprengsätze explodiert worden waren.