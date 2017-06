Rom (dpa) - Italiens Torwart-Legende Gianluigi Buffon denkt offenbar noch immer nicht ans Aufhören. Sollte er mit Juventus Turin im kommenden Jahr die Champions League gewinnen, könnte er sich vorstellen, noch bis 2019 weiterzuspielen, sagte der 39-Jährige Sky Sport 24 in einem Interview.

Der Titel in der Königsklasse ist einer der wenigen, der Buffon in seiner zwei Jahrzehnte langen Karriere noch fehlt. Im Finale in Cardiff Anfang Juni hatte der Club des deutschen Fußballnationalspielers Sami Khedira gegen Real Madrid 4:1 verloren.