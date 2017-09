Istanbul (dpa) - Michael Ballack hält einen Einzug von RB Leipzig in das Achtelfinale der Champions League für «ein realistisches Ziel».

Das sagte der ehemalige Kapitän der deutschen Fußball-

Nationalmannschaft vor der Partie der Leipziger am Dienstagabend (20.45 Uhr MESZ) bei Besiktas Istanbul in einem Interview, das auf der RB-Vereins-Homepage veröffentlicht wurde. Der Bundesligist brauche sich nicht zu verstecken, meinte Ballack mit Blick auf die seiner Meinung nach leicht favorisierten Gruppengegner AS Monaco und FC Porto.

Gegen die Monegassen war RB Leipzig mit einem 1:1 gestartet. Porto hatte daheim 1:3 gegen Istanbul verloren.

Der im sächsischen Görlitz geborene Ballack sieht in der intensiven Spielweise der Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl und den derzeitigen Englischen Wochen auch kein Problem. «Im heutigen Fußball ist es eine Grundvoraussetzung, physisch in Top-Verfassung zu sein, um so den Rhythmus durchzuhalten», sagte der 41-Jährige. Allerdings sei Leipzig gar nicht gefordert, in jeder Partie Vollgas-Fußball zu spielen. «Vielmehr muss man manchmal auch mal mit 1:0 gewinnen, den Mund abputzen und weitermachen – ohne dass man ein drittes, viertes oder fünftes Tor nachlegen will», sagte Ballack.

RB war im Sommer 2016 in die Bundesliga aufgestiegen und hatte dort mit seiner schnellen und laufintensiven Spielweise Erfolg. Die Mannschaft wurde in der vergangenen Saison Tabellenzweiter hinter dem FC Bayern und qualifizierte sich so auf Anhieb für die europäische Eliteklasse.