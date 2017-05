Madrid (dpa) - Atlético Madrid will im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Titelverteidiger und Stadtrivale Real das 0:3 vom Hinspiel wettmachen und ins Finale von Cardiff einziehen.

«Was diesem Team noch fehlt, ist eine große erfolgreiche Aufholjagd in europäischen Wettbewerben, und morgen wird es soweit sein», sagte Mittelfeldspieler Gabi in Madrid. «Ich glaube fest an die Remontada (Aufholjagd)», versicherte der 33-Jährige.

Gegen die Mannschaft von Weltmeister Toni Kroos und Weltfußballer Cristiano Ronaldo, der den FC Bayern im Viertelfinale mit fünf Toren nahezu im Alleingang aus der Champions League schoss und dann gegen Atlético im Bernabéu alle drei Tore erzielte, werde man vor allem «emotionales Gleichgewicht» benötigen, sagte Gabi. «Wir können nicht das zweite Tor vor dem ersten schießen wollen.».

Trainer Diego Simeone präsentierte sich ebenfalls optimistisch - auch wenn er mit den Rotweißen gegen Real die Königsklassenfinals von 2014 und 2016 verlor und gegen die Königlichen auch noch im Viertelfinale 2015 den kürzeren zog. «Ich habe sehr viel Vertrauen in meine Spieler», erklärte der Coach aus Argentinien. «Ich kenne viele der Jungs schon seit fünfeinhalb Jahren und habe überhaupt keine Zweifel, dass sie ein gutes Match liefern werden.»