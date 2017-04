Helsinki (dpa) - UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hat im Streit mit den europäischen Fußball-Ligen ein Machtwort gesprochen und Karl-Heinz Rummenigge kritisiert.

In Richtung einer in seiner Rede namentlich nicht genannten «Fußball-Legende» sagte Ceferin beim UEFA-Kongress in Helsinki: «Die Clubs sind nicht die Einzigen, denen der Fußball am Herzen liegt.» Auch der UEFA seien «finanzielle Aspekte wichtig, aber nur, damit wir mehr verteilen können.» Damit sprach Ceferin nach dpa-Informationen Karl-Heinz Rummenigge in seiner Funktion als Vorstandschef der Europäischen Clubvereinigung ECA an.

Ceferin richtete sich auch an die Vereinigung europäischer Profiligen EPFL. «Wir werden uns niemals erpressen lassen von denjenigen, die denken, dass sie kleine Ligen manipulieren oder den Verbänden ihren Willen aufzwingen können, weil sie denken, dass sie aufgrund der astronomischen Einnahmen, die sie generieren, allmächtig sind», sagte der Slowene.

Nach dem Auslaufen der bislang gültigen Vereinbarung mit der UEFA Mitte März, Terminkollisionen zu verhindern, hatte die Vereinigung europäischer Profiligen EPFL allen europäischen Ligen freigestellt, ihre Spiele ohne Rücksicht auf UEFA-Clubwettbewerbe zu terminieren. Damit können diese zukünftig auch parallel zu Partien in der Champions oder Europa League stattfinden.

Für die Mitgliedsverbände der Europäischen Fußball-Union kündigte Ceferin eine außerplanmäßige Millionenzuwendung an. Jeweils eine Million Euro solle an alle 55 UEFA-Nationen ausgeschüttet werden, sagte der Slowene. «Die UEFA ist nicht dazu da, Reichtümer anzuhäufen, während Sie Schwierigkeiten haben, den Fußball auch im letzten Winkel Ihres Verbandsgebiets weiterzuentwickeln», sagte der Slowene über diese Entscheidung zu den Delegierten. Die «Solidaritätszahlung» sei durch «exzellente finanzielle Ergebnisse unserer Nationalmannschaftswettbewerbe» möglich.

Im Finanzjahr 2015/16, in das auch die Einnahmen durch die Europameisterschaft 2016 in Frankreich fallen, machte die UEFA nach eigenen Angaben einen Gewinn von 102,1 Millionen Euro. Im vorherigen EM-Zyklus 2011/12 war es noch ein Überschuss von 128,8 Millionen Euro gewesen. Die Reserven der UEFA stiegen von 531 auf 633 Millionen Euro.