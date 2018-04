Zusammen mit ANSON‘S, größter Herrenausstatter Deutschlands und Fashionpartner von Bayer Leverkusen, verlost unsere Zeitung für das Fußball-Bundesliga-Spiel zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart zwei VIP-Tickets.

Das Spiel findet am Samstag, den 28. April um 18.30 Uhr, in der BayArena statt. Wenn Sie die begehrten Tickets gewinnen möchten, dann rufen Sie am Freitag, den 20. April zwischen 0 bis 24 Uhr die Rufnummer 0137-9 88 5017 (0,50 € aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk viel höher. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.) an und beantworten folgende Frage:

Auf welchem Tabellenplatz steht Bayer Leverkusen aktuell am Freitag (20. April)?

Unter allen richtigen Antworten werden die Gewinnerin oder der Gewinner ausgelost und von uns benachrichtigt. Red