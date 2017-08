Chancenwucher und ein strittiger Video-Entscheid bringen Leverkusen beim 2:2 gegen Hoffenheim um verdiente drei Punkte.

Leverkusen. Es war ein rasanter und durchaus mutmachender Auftakt für Bayer Leverkusen zur Heim-Premiere in der neuen Bundesliga-Saison. Nach dem Abpfiff aber gab es trotzdem lange Gesichter. Und wütende noch dazu. Zum einen, weil das Team von Trainer Heiko Herrlich beim 2:2 (1:0) gegen die TSG 1899 Hoffenheim vor nur 27 106 Zuschauern völlig überflüssig zwei Punkte liegen gelassen hatte. Vor allem aber weil ein Mann zum Gesprächsthema Nummer eins wurde, der gar nicht im Stadion gewesen ist.

Der Zorn traf Wolfgang Stark. Als Video-Assistent hatte der 47-Jährige am Kontroll-Monitor in Köln den Hoffenheimer Treffer zum 2:2 trotz Kommunikation mit Schiedsrichter Harm Osmers als regulär bewertet, obwohl sich Torschütze Mark Uth in dieser 70. Minute den Weg durch einen Rempler gegen Benjamin Henrichs irregulär geöffnet hatte. "Da war der Herr Stark wohl kurz eingeschlafen. Das ist ein klares Foul gewesen. Ohne wäre das Tor nie gefallen. Bitte den Videobeweis sofort abstellen", wetterte Leverkusens Sportdirektor Rudi Völler und watschte auch gleich noch den Unparteiischen ab. "Für diese Szene hätte man ihn sowieso nicht gebraucht."

Heiko Herrlich lehnt den Video-Beweis ab

Bereits zum Auftakt war Leverkusen beim 1:3 in München der Leidtragende des zur Probe eingeführten Video-Beweises gewesen. Damals allerdings zu Recht, schließlich hatte Aranguiz gegen Lewandowski im Strafraum ein elfmeterreifes Foul begangen. Heiko Herrlich stellte am Samstag daher auch gar nicht die umstrittene Szene vor dem Hoffenheimer 2:2 an den Pranger als vielmehr den Video-Beweis an sich. "Ich bin generell ein Gegner davon. Schiedsrichter machen dann halt ihre drei, vier Fehler in der Saison. Wir Trainer sowie die Spieler machen sicherlich mehr. Am Ende werden Meisterschaft und Abstieg nicht durch dieses Glück oder Pech entschieden."

Womit der 45-Jährige den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Schließlich muss sich seine Mannschaft das völlig unnötige Unentschieden selbst anlasten. Zwar bot die "Werkself" elanvollen, kombinationsfreudigen und temporeichen Fußball - ihre Chancenverwertung aber war wie schon im Spiel beim FC Bayern mangelhaft. So vergaben der ansonsten starke Bellarabi (10.), Brandt (25.), Aranguiz (26.) und Kohr (38.) beste Möglichkeiten. "Vor der Pause waren wir total überlegen und hätten viel höher führen müssen", sagte Völler.