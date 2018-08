Dortmund (dpa) - Michael Zorc hat sich zu Spekulationen über einen neuen Stürmer beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund zurückhaltend geäußert.

«Momentan gibt es nichts zu berichten», sagte der BVB-Sportdirektor. Zuvor war bekanntgeworden, dass der BVB einem Medienbericht zufolge vor der Verpflichtung des spanischen Stürmers Paco Alcácer vom FC Barcelona stehen soll. «Gott sei Dank ist die Ungewissheit in ein paar Tagen beendet - so oder so», sagte Zorc mit Blick auf das Ende der Transferperiode am 31. August.

Der BVB und Barcelona hätten sich auf eine einjährige Leihe mit anschließender Kaufoption geeinigt, berichtete die in Barcelona erscheinende Sportzeitung «Mundo Deportivo» am späten Donnerstagabend. Demnach wäre der 24-jährige Alcácer zwar lieber innerhalb der spanischen Liga gewechselt. Doch im Gegensatz zu anderen Interessenten wie Betis Sevilla und Deportivo Alavés sei der BVB in der Lage, Alcácers komplettes Gehalt zu übernehmen.

Auch Borussia-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte bei der Bilanz-Pressekonferenz am Freitag Bezug auf die mögliche neue Nummer neun genommen. Diese sei «bei uns ein großes Thema, auch von den Medien gemacht». Aktuell sieht Watzke nach eigenen Angaben keinen großen Handlungsbedarf, weil es mit Maximilian Philipp und Marco Reus zwei Offensivspieler gebe, die die Stürmerposition ausfüllen könnten.

«Sollte es noch einen Spieler geben, der uns komplett überzeugt, der uns klar stärker macht und zu unserer Taktik passt, dann haben wir noch Möglichkeiten für einen Transfer», sagte Watzke.