Berlin (dpa) - Die Deutsche Presse-Agentur hat Sprüche zum 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga zusammengestellt:

«Dann kann Mama aussuchen, ob sie sie mitnimmt oder ob sie bei mir bleibt.»

(Karim Bellarabi über seine Trophäe für das Bundesliga-Jubiläumstor)

«Er hat eine Gabe mit seinem linken Füßchen, er hat eine Ballbehandlung, die ist sensationell.»

(Bayer-Sportchef Rudi Völler über Offensiv-Talent Kai Havertz)

«Fußball ohne Fans ist kein Fußball.»

(Der Wolfsburger Jakub Blaszczykowski zur Sperrung der Dortmunder Südtribüne)

«Der BVB ohne Südtribüne ist wie Fußball ohne Ball.»

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zur Sperrung der Dortmunder Südtribüne

«Ist doch ein gutes Zeichen, wenn zwei Leute schießen wollen.»

(HSV-Profi Mergim Mavraj zum Streit um den vergebenen Strafstoß zwischen Aaron Hunt und Michael Gregoritsch.)

«Mir war von Anfang klar: Heute lasse ich keinen rein.»

(Werder Bremens Torwart Felix Wiedwald nach dem 2:0 beim FSV Mainz 05)

«Vielleicht waren bei uns einige überrascht, dass Bremen doch ganz gut Fußball spielen kann.»

(Der Mainzer Kapitän Stefan Bell über die schwache Leistung beim 0:2 gegen den Tabellen-16. Werder Bremen)

«Reinsprinten und umgrätschen kannste ja schlecht. Ich habe gerade noch in der Halbzeit gesagt: Jungs, bleibt geduldig! Und als der erste Ball ins Aus geht, falte ich einen zusammen. Da kann man schon mal selbst geduldiger sein.»

(Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann über seine Ungeduld im Geduldsspiel gegen den SV Darmstadt)

«Ich werde ihm vielleicht ein Essen ausgeben, dann ist er vielleicht besser drauf.»

(Hoffenheims Torjäger Sandro Wagner über einen Disput mit seinem früheren Darmstädter Kollegen Peter Niemeyer, der die 5. Gelbe Karte erhielt und damit für das nächste Spiel gesperrt ist)

«Von Ronaldinho natürlich. Aber in Mannheim auf dem Bolzplatz lernt man so was auch.»

(Hoffenheims Torvorbereiter Marco Terrazzino auf die Frage, wo man so etwas wie seinen «No-look-Pass» zum 1:0 durch Andrej Kramaric lerne)

«Ich glaube, wir können in dieser Saison etwas erreichen - ich sage aber nicht was.»

(Hoffenheims Matchwinner Andrej Kramaric)

«Das war ein Scheiß-Tag.»

(Eintracht Frankfurts Torwart Lukas Hradecky nach der 0:2-Niederlage gegen den FC Ingolstadt)

«Das war der Klassiker. Du weißt sehr schnell, dass du heute besser im Bett geblieben wärst.»

(Eintracht Frankfurts Vorstandsmitglied Axel Hellmann nach der 0:2-Niederlage gegen den FC Ingolstadt)

«Egal, wer dieses Spiel gepfiffen hätte: Wir wären ganz sicher als Sieger vom Platz gegangen.»

(Ingolstadts Kapitän Marvin Matip nach dem 2:0-Sieg bei Eintracht Frankfurt)

«Das ist kein Pokalspiel, wir spielen keine 120 Minuten.»

(Hertha-Trainer Pal Dardai zur langen Nachspielzeit beim Spiel gegen den FC Bayern)

«Ende ist erst, wenn der Schiedsrichter drei Mal pfeift.»

(Hertha-Trainer Pal Dardai)

«Es ist wohl ein ungeschriebenes Gesetz, dass man gegen die nicht gewinnen kann.»

(Hertha-Profi Sebastian Langkamp nach dem 1:1 gegen den FC Bayern durch ein Tor der Münchner in der Nachspielzeit)

«Ich habe schon früher gesagt, dass die Nachspielzeit in der Bundesliga eigentlich zu kurz ist.»

(Bayern-Torschütze Robert Lewandowski nach seinem späten Tor zum 1:1 bei Hertha BSC)

«Es ist nichts Neues, dass wir einen ausgeprägten Siegeswillen im Gepäck haben.»

(Thomas Müller vom FC Bayern nach dem späten 1:1 bei Hertha BSC)