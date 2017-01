Neuzugang Ntep gab sein Debüt Wolfsburg gewinnt Test gegen Sion 2:1- 0:0 gegen Aue

La Manga (dpa) - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg ist bei einem Blitzturnier im spanischen La Manga nicht über ein torloses Unentschieden gegen den FC Erzgebirge Aue hinaus gekommen.

Das 0:0 gegen den Vorletzten der zweiten Liga war das zweite von zwei je 45-minütigen Tests. Zuvor hatte der Tabellen-13. der Bundesliga den Schweizer Erstligisten FC Sion mit 2:1 besiegt.

Nationalstürmer Mario Gomez (15. Minute) und Neuzugang Yunus Malli (44.) schossen die Tore für den VfL. Karim Bertelli hatte nach einem Fehlpass von Josuha Guilavogui durch einen von Ricardo Rodriguez abgefälschten Schuss zwischenzeitlich ausgeglichen (27.).

Neuzugang Paul-Georges Ntep gab sein Debüt für den VfL. Der für rund fünf Millionen Euro von Stade Rennes gekommene französische Nationalspieler konnte noch nicht überzeugen.

Der VfL hatte zuvor ein erstes Testspiel gegen den niederländischen Erstligisten SC Heerenveen mit 1:2 verloren. Am 11. Januar fliegen die Niedersachsen zurück nach Hause. Pflichtspielauftakt in diesem Jahr ist für Wolfsburg am 21. Januar gegen den Hamburger SV.