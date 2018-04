Bremen (dpa) - Der Bremer Spieler Robert Bauer hält die psychologische Belastung im Profi-Fußball für sehr hoch. «Dieser Druck kann einen kaputt machen», sagte der Bundesligaspieler dem «Kicker».

«Charaktere, die etwas sensibler, nicht so gestärkt sind, haben definitiv große Probleme in diesem Umfeld», sagte Bauer. Der 23-Jährige geht davon aus, dass es dem Großteil der Profis so geht. «Den Spielern sieht man das aber meist nicht an. Man gibt sich selbstbewusst, doch innen sieht es anders aus», sagte der Werder-Spieler.

Anfang März hatte Weltmeister Per Mertesacker über den enormen Druck auf die Fußball-Profis berichtet und seinen eigenen Probleme im Umgang mit der Belastung beschrieben.