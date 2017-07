Zell am Ziller (dpa) - Werder Bremens Sportchef Frank Baumann spricht im dpa-Interview über den Verlust von Serge Gnabry, die Kaderplanung und Trainer Nouri.

In der letzten Saison musste Werder Bremen zunächst lange um den Klassenverbleib bangen. Am Ende träumten die Fans dann sogar von Europa. Was ist denn in der kommenden Spielzeit zu erwarten?

Frank Baumann:Hoffentlich mehr gute als schlechte Phasen. Vor allem wäre es schön, wenn wir mal richtig gut in die Saison starten. Das war ja die letzten Jahre nicht so der Fall, so dass man eigentlich immer im Winter mehr oder weniger in Abstiegsgefahr war.

Mittelfristig soll für Werder wieder konstant ein einstelliger Tabellenplatz herausspringen. Schon nächste Saison?



Baumann:Wir wollen weniger über Tabellenplätze reden, sondern grundsätzlich unseren Weg fortführen. Wir wissen, dass die Bundesliga ein sehr, sehr harter Wettbewerb war die letzten Jahre. Es wird auch nicht leichter. Die Aufsteiger Hannover 96 und der VfB Stuttgart haben jetzt schon einiges investiert. Außerdem werden Mannschaften wie Wolfsburg, Schalke oder Gladbach wieder Ambitionen haben, oben reinzurutschen.

Sie haben im November auf der Jahreshauptversammlung offen eigene Fehler eingestanden. Dazu zählte auch, dass Sie damals zu lange an Trainer Viktor Skripnik festgehalten haben. Was gibt Ihnen das Gefühl, dass Alexander Nouri jetzt der Richtige ist?

Baumann:Grundsätzlich hatte ich auch bei Viktor ein gutes Gefühl, er hat davor gut gearbeitet. Wir haben trotzdem die Entscheidung getroffen und uns für Alex entschieden. Er hat in der Bundesliga unter Beweis gestellt, dass er einer Mannschaft eine Handschrift geben kann, dass er mit seiner Art auch eine Mannschaft begeistern kann.

Mittelfristig soll Werder wieder regelmäßig im Europapokal spielen. Wie schnell kann das gehen?



Baumann:Wenn man die letzte Saison sieht, kann das schnell gehen. Auch bei anderen Mannschaften wie Hertha, Hoffenheim oder Freiburg. Davor war es vielleicht mal Mainz. Es ist also schon immer möglich. Aber es ist auch sehr hart. Wir müssen natürlich ambitioniert sein, wollen aber auch demütig bleiben. Denn wir wissen, dass wir nicht die finanziellen Möglichkeiten anderer Clubs haben.

Abwehrspieler Niklas Moisander hatte zuletzt klar gefordert, dass noch gute neue Spieler kommen. Was ist da noch zu erwarten?