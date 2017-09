Bremen (dpa) - Bundesligist Werder Bremen droht im Nordderby gegen den Hamburger SV der Ausfall von Verteidiger Lamine Sané. Der Senegalese konnte am Mittwoch erneut nicht mit der Mannschaft trainieren.

Schon das Heimspiel gegen Freiburg am vergangenen Wochenende hatte der 30-Jährige wegen Knieproblemen verpasst. Kapitän Zlatko Junuzovic war nach langer Verletzungspause genau wie am Vortag dabei. Auch Philipp Bargfrede stieg nach kurzer Pause wieder in das Teamtraining ein. Ludwig Augustinsson war noch dabei, sein Einsatz gegen den HSV gilt aber als wahrscheinlich.