Bremen (dpa) - Thanos Petsos geht von Werder Bremen zurück zu Rapid Wien. Der Bundesligist leiht den 26 Jahre alten Griechen für ein Jahr an den österreichischen Rekordmeister aus. Das teilte Werder mit.

Petsos spielte bereits von 2013 bis 2016 für Rapid. In der vergangenen Saison konnte sich der Mittelfeldspieler in Bremen nicht durchsetzen und wurde in der Rückrunde an den FC Fulham ausgeliehen. Die Rückkehr nach Wien hatte sich bereits in den vergangenen Tagen abgezeichnet.