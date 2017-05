Augsburg (dpa) - Fußball-Nationalspieler Julian fällt nach einem Bruch des Sprunggelenkes im Bundesliga-Auswärtsspiel von Borussia Dortmund beim FC Augsburg mehrere Monate aus.

Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler wird damit auch Bundestrainer Joachim Löw beim Confederations Cup der Nationalmannschaft in Russland fehlen.

«Das ist ein Verlust, den wir nicht eins zu eins kompensieren können», sagte BVB-Trainer Thomas Tuchel am Samstag nach dem 1:1 mit Blick auf das letzte Bundesligaspiel gegen Werder Bremen sowie das DFB-Pokalfinale am 27. Mai in Berlin gegen Eintracht Frankfurt.

Weigl war beim Stand von 0:0 in der ersten Spielhälfte nach einem Zweikampf im stumpfen Rasen hängengeblieben und musste mit schmerzverzerrtem Gesicht mit einer Bahre abtransportiert werden. Ob der Nationalspieler operiert werden muss, ist noch offen. Die medizinische Abteilung des BVB rechnet nach einer ersten Einschätzung mit einer Verletzungspause von drei bis vier Monaten.