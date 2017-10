Wir sprachen sprach exklusiv mit dem Fifa-Welttrainer von 2013. Geht Peter Hermann von Fortuna Düsseldorf mit Heynckes?

Mönchengladbach. Eine Trainer-Legende wankt. Jupp Heynckes denkt nach, er grübelt, zerbricht sich den Kopf, diskutiert mit seiner Ehefrau Iris. Seit Anfang der Woche ist plötzlich alles anders, ist die heile Welt des Welttrainers von 2013, des Fußball-Pensionärs und Privatiers durcheinander geraten. Seitdem das FC Bayern-Triumvirat in die grüne Idylle des kleinen Örtchens Fischeln/Schwalmtal unweit des Borussia-Parks in Mönchengladbachs eingebrochen ist, wie der 72-Jährige uns das heute erzählt hat. Innerhalb von ein paar Stunden standen die Drei vor dem imposanten Eingangstor des umgebauten Bauernhofs, der „Casa de los Gatos", dem Haus der Katzen, das Heynckes seit rund sechs Jahren sein eigen nennt.

Sie klingelten: Der Präsident, der Vorstandsvorsitzende und der Sportdirektor. „Ja, Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge und Hasan Salihamidzic waren bei mir zu Hause", erzählt Heynckes unserer Zeitung, und sie kamen schnell zur Sache. „Sie haben mich gefragt, ob ich das Amt des Cheftrainers bis zum Sommer 2018 übernehmen kann." Das Bayern-Beben ist spätestens in dem Moment auch am linken Niederrhein angekommen.

Gut vier Jahre nach dem Gewinn des Triples und dem grandiosen Abschied aus München soll Jupp Heynckes also zum vierten Mal dem Lockruf des Rekordmeisters erliegen. Aber wird er, der seinen Ruhestand in vollen Zügen genießt, wie er unserer Zeitung gegenüber mehrfach betont hat, tatsächlich zusagen und dem Flaggschiff des deutschen Fußballs helfen? Und wird er in Kauf nehmen, gewisse Ziele nicht zu erreichen? „Ich muss das alles genau prüfen, analysieren. Sportlich, das Private. Mein ganzer Rhythmus würde sich wieder verändern. Das Leben hier mit meiner Frau und den ganzen Tieren. Wie soll das gehen?“, sagt Heynckes. Und: „Die Entscheidung ist nicht einfach."

Wie war das doch einst zu Ende gegangen 2013, vor vier Jahren? Nach dem letzten Arbeitstag auf der Bundesliga-Bühne ging es nicht wie gewöhnlich auf direktem Weg zurück nach München. Heynckes lud seine Mannschaft auf seinen umgebauten Bauernhof in Schwalmtal ein, beim gemeinsamen Sauerbraten-Abendessen ließen die Bayern den Abend gemütlich ausklingen. Der Verein und Jerome Boateng twitterten jeweils Fotos der Mannschaft bei Heynckes zu Hause. Ein letzter ruhiger Bundesliga-Abschluss, ehe nun die heiße Vorbereitungsphase auf das große Champions-League-Finale in Wembley begann: Heynckes gewann alle Titel, ein überragender Abschluss. Und jetzt, vier Jahre später? Alles steht auf dem Prüfstand.