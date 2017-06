Dortmund. Die Trainersuche bei Borussia Dortmund gestaltet sich offensichtlich schwieriger als erwartet. Für zusätzliche Unruhe sorgten am Tag nach der Trennung von Thomas Tuchel Berichte über ein angebliches Zerwürfnis zwischen Marco Reus und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sowie der wahrscheinliche Absprung von Toptorjäger Pierre-Emerick Aubameyang zu Paris St. Germain.

Favre gilt als Wunschkandidat

Zwar gilt Lucien Favre von OGC Nizza weiter als Wunschkandidat, doch könnte es ein zähes Ringen um dessen Verpflichtung geben. Sport1 berichtete, Favres Club Nizza habe Verhandlungen mit dem BVB abgeblockt, weil man keinen geeigneten Ersatzkandidaten finde. Die L'Equipe schrieb, der BVB sei schlicht zu spät: Rund drei Wochen vor dem Trainingsstart in Nizza am 19. Juni sei die Zeit bis zu Nizzas Qualifikation für die Champions League Ende Juli (25./26.) zu kurz. Favre steht beim französischen Erstligisten noch bis 2019 unter Vertrag. Ob das alles südfranzösischer Poker ist?

Möglich. Laut Informationen unserer Zeitung will der BVB Favre unbedingt, weil der Trainer die größte Garantie auf sportlichen Erfolg ist, den der BVB als Aktiengesellschaft bei hohen Betriebs-Kosten unbedingt braucht. Den nämlich hatte Favre bislang überall, ob bem FC Zürich, Hertha BSC Berlin, Borussia Mönchengladbach oder nun in Nizza. Zumal Watzke gegenüber BVB-Kapitän Reus angekündigt haben soll, um diesen bei Reus extrem beliebten Gladbacher Ex-Trainer - der mit viel Detailarbeit einst aus Reus einen kompletten Spieler gemacht hat - zu kämpfen. Es läuft auf einen harten Ablöse-Poker hinaus, in dem der BVB schlechte Karten hat: In Nizza weiß man, dass Tuchel bereits entlassen ist und Dortmund damit selbst den Druck erhöht hat. Womöglich läuft das auf eine Trainer-Rekordablöse von einigen Millionen Euro hinaus. Ob es das Dortmund am Ende wirklich wert ist?

David Wagner scheint dagegen verhandlungsbereit

Alternativen? Der Hoffenheimer Shootingstar Julian Nagelsmann antwortete laut der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung auf die Frage, ob er sich den Job in Dortmund vorstellen könne: „Das ja - aber nicht jetzt.“ Und Kölns Trainer Peter Stöger beteuerte: „Es macht keinen Sinn, sich mit etwas zu beschäftigen, wo nichts dahinter ist." Der vor allem von Bayer Leverkusen umworbene, in Dortmund aber als ehemaliger U23-Coach ebenfalls hochgeschätzte David Wagner, scheint dagegen verhandlungsbereit. „Ich setze mich in den nächsten Tagen mit meinem Besitzer zusammen, weil wir durch den Aufstieg eine ganz andere Situation haben“, sagte der mit Huddersfield in die Premier League gestürmte Coach der „Bild“: „Dann müssen wir schauen, wie er darüber denkt. Danach entscheide ich, wie es weiterläuft.“ Im Fall von Paulo Sousa, der 1997 als Spieler mit dem BVB die Champions League gewann, berichtete Sky Italia von einem bevorstehenden Abgang bei Florenz.