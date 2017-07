Leverkusen. Für das Saisoneröffnungsspiel von Bayer Leverkusen gegen den spanischen Erstligisten Real Club Celta de Vigo am kommenden Samstag, 5. August, 14 Uhr in der BayArena, verlosen wir an einen Gewinner zwei VIP-Karten plus Parkausweis.

Wenn Sie die Karten gewinnen wollen, schreiben Sie uns bis Montagmorgen eine Mail an zentralredaktion@wz.de. Bitte geben Sie ihren Namen an, ihre E-Mail-Adresse und ihre Telefonnummer, unter der wir den Gewinner benachrichtigen können.

Die VIP-Karten plus Parkausweis werden Ihnen dann per Post zur Verfügung gestellt.