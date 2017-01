Düsseldorf. Die BVB-Stars hautnah und live im Stadion erleben. Die WZ verlost zusammen mit Konami, dem Publisher der Fussballsimulation Pro Evolution Soccer, 2x2 VIP-Tickets (2 Gewinner + je 1 Begleitung) für die PES-Loge beim Pokalspiel gegen Berlin am 8. Februar (Anstoß 20.45 Uhr) im Signal-Iduna-Park.

Die PES-Loge bietet beste Sicht auf das Geschehen auf dem Rasen, außerdem ist für Verpflegung vor, während und nach dem Spiel gesorgt. Die An- und Abreise sowie gegebenenfalls die Unterbringung müssen selbst organisiert werden. Anpfiff des Spiels ist um 20.45 Uhr, Treffpunkt mit dem zuständigen KONAMI-Mitarbeiter ist um 19 Uhr am Borusseum (außerhalb des Stadions). Alle weiteren Infos erhalten die Gewinner im Anschluss an das Gewinnspiel.

Konami ist seit der Saison 2016/17 Partner von Borussia Dortmund, in den nächsten vier Jahren werden in der Fußballsimulation Pro Evolution Soccer (PES) deswegen alle Stars, die aktuellen Trikots sowie der Signal Iduna Park und die Fangesänge detailgetreu und realistisch dargestellt. Weitere Infomartionen zu Pro Evolution Soccer 2017 erhalten Sie unter https://www.konami.com/wepes/2017/eu/de/.

Die Teilnahme per E-Mail ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter der Westdeutschen Zeitung sind nicht zur Teilnahme an dem Gewinnspiel berechtigt.

Teilnahmeschluss ist der 01.02.2017, 12 Uhr. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.