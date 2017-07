Neustift (dpa) - Bundesliga-Rückkehrer VfB Stuttgart kommt in der Vorbereitung auf die neue Saison immer besser in Fahrt. Die Schwaben gewannen ihr zweites Testspiel in Serie und setzten sich verdient mit 2:0 (1:0) gegen den griechischen Erstligisten Asteras Tripolis durch.

Torjäger Simon Terodde (45. Minute) und Neuzugang Ailton (72.) erzielten im österreichischen Neustift jeweils per Kopfball die Treffer für den VfB.

Drei Tage zuvor hatten die Stuttgarter auch ihren ersten Test im Rahmen des Trainingslagers im Stubaital locker mit 5:0 gegen den türkischen Erstliga-Club Kasimpasa Istanbul gewonnen. Für die Mannschaft von Trainer Hannes Wolf steht in Schwaz gegen den Premier-League-Aufsteiger Huddersfield Town der letzte Test vor der Rückreise nach Deutschland an.