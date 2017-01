«Fühle mich sehr wohl» Vertragsverlängerung für Brandt in Leverkusen denkbar

Düsseldorf (dpa) - Fußball-Nationalspieler Julian Brandt kann sich trotz des Interesses anderer Clubs eine Verlängerung seines bis 2019 laufenden Vertrages bei Bayer Leverkusen vorstellen.

«Klar ist das für mich denkbar. Ich fühle mich bei Bayer sehr wohl, hier weiß ich, was ich habe», sagte der 20-jährige Mittelfeldspieler des Bundesligisten im Interview der «Bild am Sonntag». Brandt hat in seinem bisherigen Kontrakt eine Ausstiegsklausel von 2018 an vereinbart.

Die Entscheidung über seine Zukunft will er möglichst zügig treffen. «Wenn es nach mir geht, wäre der Sommer der richtige Zeitpunkt. Ich will mich jetzt auch gar nicht ewig mit dem Thema beschäftigen», sagte Brandt. Angeblich soll er bei Bayern München und Borussia Dortmund ein Thema sein.

Vor seinem Wechsel 2014 vom VfL Wolfsburg nach Leverkusen, hatte er dem FC Bayern abgesagt. «Damals war es genau die richtige Entscheidung, gerade für junge Spieler ist Leverkusen überragend», erklärte Brandt. «Und ich hätte auch keine Scheu, zweimal Nein zu den Bayern zu sagen.»