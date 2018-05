Bremen (dpa) - Da hatte Kevin Volland noch einmal Glück. In der Schlussphase des Spiels bei Werder Bremen hätte der Stürmer von Bayer Leverkusen am Samstag nach einem Foul an Bremens Torwart Jiri Pavlenka eigentlich Gelb-Rot sehen müssen.

Doch Schiedsrichter Robert Hartmann zeigte irrtümlicherweise Lucas Alario die Gelbe Karte. Zwar nahm er seine Entscheidung kurz darauf wieder zurück, vergaß aber, dafür Volland Gelb zu geben. So durfte der Angreifer bis zum Schluss auf dem Platz stehen. Mit Blick auf den letzten Spieltag nützt ihm das Glück aber nichts. Weil die erste Gelbe Karte im Bremen-Spiel seine fünfte war, ist er gegen Hannover 96 trotzdem gesperrt.