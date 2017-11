Dortmund (dpa) - Pünktlich um 10.20 Uhr fuhr Stürmerstar Pierre-Emerick Aubameyang mit seinem Sportwagen Aston Martin auf das Trainingsgelände in Dortmund-Brackel.

Während sich seine Teamkollegen in Stuttgart auf das Bundesligaspiel am Abend vorbereiteten, musste der extravagante Angreifer daheim mit den Ersatzspielern und Rekonvaleszenten üben. Eine Strafmaßnahme durch Trainer Peter Bosz, nachdem der Torschützenkönig wieder einmal wegen einer Undiszipliniertheit auffällig geworden war.

Zuvor hatte Aubameyang auf seine Suspendierung für die Partie beim VfB mit Unverständnis reagiert. «Nach Mailand konnte ich die Strafe und die Suspendierung verstehen, weil ich gegen eine Ansage verstoßen habe. Dieses Mal verstehe ich es wirklich nicht. Ich wollte nicht zu spät kommen», sagte der 28-Jährige der «Bild»-Zeitung.

Aubameyang soll am Donnerstag 20 Minuten zu spät zum Abschlusstraining gekommen sein. Daraufhin war der Gabuner von Bosz aus «disziplinarischen Gründen» aus dem Kader gestrichen worden, wie der BVB via Twitter mitgeteilt hatte. Auf dpa-Anfrage am Freitag wollte die Borussia die Hintergründe für die Suspendierung nicht näher erläutern.

Der 28-Jährige ist nicht zum ersten Mal aus dem BVB-Kader gestrichen worden. Im vergangenen November suspendierte der damalige Trainer Thomas Tuchel den Angreifer vor dem Champions-League-Gruppenspiel gegen Sporting Lissabon. Damals war Aubameyang trotz Verbots einen Tag nach Mailand geflogen. Im darauffolgenden Bundesligaspiel zeigte der Gabuner dann die entsprechende Reaktion, erzielte beim 5:2 gegen den Hamburger SV gleich vier Treffer. Anfang April 2017 bekam Aubameyang eine Geldstrafe vom Club aufgebrummt, nachdem er beim 1:1 auf Schalke eine Comic-Maske seines Privatsponsors übergestreift hatte.

Luxusautos, extravagante Kleidung, Kurztrips im Privatflieger: Solange Aubameyang, der immer wieder auch mit seinem Wechsel ins Ausland kokettiert, Tore schießt und sich für den Revierclub zerreißt, werden ihm seine Extravaganzen verziehen. Doch zuletzt wirkte Aubameyang eher lustlos und uninspiriert. Seit 476 Minuten ist er ohne Torerfolg. Seine beiden letzten Treffer erzielte er beim 2:3 gegen RB Leipzig am 14. Oktober. Insgesamt gelangen ihm zehn Saisontore.

Zwei freie Tage in der Länderspielpause nutzte er zu einem Besuch bei seinem alten Weggefährten Ousmane Dembélé. Der Trip nach Barcelona sollte eigentlich zu alter Lockerheit verhelfen und war wohl nicht der Grund für die Suspendierung. «Die Länderspielpause hat sehr gut getan. Ich stelle mich der Kritik. Ich weiß, dass ich jetzt wieder Tore schießen muss», sagte er danach. Und Bosz scherzte noch am Mittwoch: «Auba trifft wieder - leider vorerst nur im Training.»

Doch nach der jüngsten Verfehlung war die Geduld von Bosz offenbar aufgebraucht. Nach zuvor nur einem Punkt aus vier Bundesliga-Spielen war der Niederländer selbst in die Kritik geraten. Verständlich, dass er nun durchgreift. In der ohnehin schwierigen Phase kann er sich einen nachlässigen Umgang mit den Profis nicht leisten, um sich in dieser Hinsicht nicht angreifbar zu machen. Zumal sich einige Teamkollegen über das ständige Zuspätkommen des Ausnahmestürmers beschwert haben sollen.

Ob die Suspendierung nur für ein Spiel gilt, blieb zunächst offen. Es ist davon auszugehen, dass Aubameyang erneut zum Rapport bei der BVB-Führung antreten muss. Am Dienstag steht das wegweisende Champions-League-Heimspiel gegen die Tottenham Hotspur an, danach das brisante Revierderby gegen den FC Schalke 04. Da könnte Dortmund einen geläuterten Aubameyang in Topform gut gebrauchen.