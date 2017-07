Hamburg (dpa) - Aaron Hunt wird aller Voraussicht nach weiter für den Hamburger SV spielen. Der 30 Jahre alte Mittelfeldakteur soll seinen bis 2018 laufenden Vertrag beim norddeutschen Fußball-Bundesligisten erfüllen.

«Wir haben klar miteinander gesprochen und planen mit Aaron», bestätigte Sportchef Jens Todt dem «Hamburger Abendblatt». «Es gibt keinen Vorstoß von ihm zu wechseln. Wir haben ihm auch nie nahegelegt, zu gehen», betonte Todt weiter. Hunt wird auch am Samstag mit ins Trainingslager nach Längenfeld/Österreich reisen.

Der Ex-Nationalspieler selbst war in der Vorwoche mit der Erklärung in die Offensive gegangen, er sei sich mit einem Club handelseinig. «Ich könnte zeitnah wechseln, einen Verein habe ich. Die Sache liegt beim HSV, der jetzt Ja oder Nein sagen muss», sagte Hunt damals. Da der - dem Vernehmen nach türkische - Verein aber kein offizielles Angebot abgab, einigten sich Hunt und der HSV nun auf den Verbleib.

Dagegen wird Nabil Bahoui den HSV verlassen. Der Transfer des 26 Jahre alten Nationalspielers aus Schweden zu Grasshopper Zürich in die Schweiz stehe vor dem Abschluss, berichtete die Zeitung. Und bei Batuhan Altintas sei der HSV zuversichtlich, den Türken erneut für ein Jahr in sein Heimatland zu verleihen. Zuvor will der Nordclub allerdings den Vertrag mit dem 21 Jahre alten Stürmer verlängern.